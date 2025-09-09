聽新聞
尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往
尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，鄰國印度則建議公民延後前往尼泊爾的行程。
法新社報導，尼泊爾昨天爆發抗議時，民眾要求政府解除社群媒體禁令並打擊貪腐。儘管社群媒體應用程式（App）已恢復上線，抗議活動仍愈演愈烈。
示威者今天攻擊並焚燒奧利（KP Sharma Oli）的住所，不久後，高喊口號的抗議者聚集在主要政府大樓外。根據現場法新社記者的說法，其中一些人揮舞著突擊步槍。
示威者還縱火焚燒尼泊爾國會大樓，現場煙霧瀰漫。國會秘書處發言人吉里（Ekram Giri）告訴法新社：「數百人闖入國會所在區域，縱火焚燒主建築。」
抗議民眾大多是年輕男性，他們一邊揮舞著尼泊爾國旗，一邊躲避安全部隊部署的水砲。
其他政治人物的房子和政府大樓也淪為示威者的目標。
首都加德滿都機場的發言人說，機場仍然開放，但由於火災產生的煙霧影響能見度，一些航班被迫取消。
印度外交部網站則發布公告，建議印度公民延後前往尼泊爾的行程；尼泊爾境內的印度公民則應待在目前住處避難，避免外出並謹慎行事。
儘管尼泊爾政府已廢除社群媒體禁令，奧利還是繼其他3位部長辭職之後請辭下台。
他在致尼泊爾總統的信函中寫道：「我已辭去總理職位，從今天起生效…以便進一步推動政治解決方案，並解決當前問題。」
尼泊爾經歷長達十年的內戰後，於2008年廢除君主專制，成為共和國。
現年73歲的奧利投入政壇近60年，是尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席。他在2015年首次當選總理，2018年再度當選，並於2021年短暫連任，去年7月第4度出任尼泊爾總理。
