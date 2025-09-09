快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

中央社／ 加德滿都9日綜合外電報導
尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。 路透社
尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。 路透社

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，鄰國印度則建議公民延後前往尼泊爾的行程。

法新社報導，尼泊爾昨天爆發抗議時，民眾要求政府解除社群媒體禁令並打擊貪腐。儘管社群媒體應用程式（App）已恢復上線，抗議活動仍愈演愈烈。

示威者今天攻擊並焚燒奧利（KP Sharma Oli）的住所，不久後，高喊口號的抗議者聚集在主要政府大樓外。根據現場法新社記者的說法，其中一些人揮舞著突擊步槍。

示威者還縱火焚燒尼泊爾國會大樓，現場煙霧瀰漫。國會秘書處發言人吉里（Ekram Giri）告訴法新社：「數百人闖入國會所在區域，縱火焚燒主建築。」

抗議民眾大多是年輕男性，他們一邊揮舞著尼泊爾國旗，一邊躲避安全部隊部署的水砲。

其他政治人物的房子和政府大樓也淪為示威者的目標。

首都加德滿都機場的發言人說，機場仍然開放，但由於火災產生的煙霧影響能見度，一些航班被迫取消。

印度外交部網站則發布公告，建議印度公民延後前往尼泊爾的行程；尼泊爾境內的印度公民則應待在目前住處避難，避免外出並謹慎行事。

儘管尼泊爾政府已廢除社群媒體禁令，奧利還是繼其他3位部長辭職之後請辭下台。

他在致尼泊爾總統的信函中寫道：「我已辭去總理職位，從今天起生效…以便進一步推動政治解決方案，並解決當前問題。」

尼泊爾經歷長達十年的內戰後，於2008年廢除君主專制，成為共和國。

現年73歲的奧利投入政壇近60年，是尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席。他在2015年首次當選總理，2018年再度當選，並於2021年短暫連任，去年7月第4度出任尼泊爾總理。

總理 印度 尼泊爾 社群媒體

延伸閱讀

尼泊爾解除社群媒體禁令 總理下令調查致命抗議

尼泊爾禁社群媒體引爆Z世代怒火 警方鎮壓抗議群眾釀14死

降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

國民黨團訪問日本國會 李彥秀拋三大期待：國會對話制度化

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

尼泊爾總理奧利請辭 共產黨老將縱橫政壇曾四度掌權

尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天...

美聯社調查：美國科技公司協助中國大陸監視拘禁數十萬人

美聯社調查發現，過去25年來，美國科技公司很大程度上協助中國設計及打造國家監控系統，這些企業在造成人權侵害上扮演的角色，...

石破茂請辭後…日本恐重演首相頻繁更換？五點看懂局勢可能演變

日本首相石破茂7日宣布將辭去執政黨自民黨總裁一職，因此也將卸任首相職務。石破茂去年10月1日上任，僅11個月便準備下台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。