美聯社調查：美國科技公司協助中國大陸監視拘禁數十萬人

中央社／ 北京9日綜合外電報導
美聯社調查發現，過去25年來，美國科技公司很大程度上協助中國設計及打造國家監控系統，這些企業在造成人權侵害上扮演的角色，遠大於外界原本所知。 示意圖／美聯社
美聯社調查發現，過去25年來，美國科技公司很大程度上協助中國設計及打造國家監控系統，這些企業在造成人權侵害上扮演的角色，遠大於外界原本所知。

當中國訪民楊國良遭警方以磚塊毆打後，渾身是血癱躺在醫院病床上時，身旁的點滴架頂端掛著1台隨身攝影機，紀錄他的丁點抽動。

對於居住在中國江蘇省農村的楊家而言，這樣的監控早已不是新鮮事。他們受制於一套錯綜複雜的監控網，一舉一動不僅受監視還能被預測，而這套網絡正是建構在美國科技之上。

過去幾年來，楊家人曾多達20次試圖前往北京上訪，但總有蒙面男子出現將他們帶走，且常在他們出發前就現身。他們的火車票、飯店訂房、購物、簡訊和通話內容等資訊全都傳輸給中國政府，他們的住家被10多台攝影機圍繞監視。

楊國良的妻子和小女兒去年遭到逮捕，現因觸犯「擾亂國家機關工作秩序罪」面臨受審，最高可處10年徒刑。但楊家人說他們不是罪犯，只是單純農民，為了懇求北京阻止地方官員強徵他們的1畝半土地才上訪。

在中國各地，有數以萬計像楊家一樣被貼上「麻煩製造者」標籤的人受困「數位牢籠」中，在這套世界最大規模的數位監控機制下，他們不僅無法離開所屬省分，有時甚至不能離開住家。而這套機制的技術大多來自美國。

儘管美國國會和媒體已一再警告，美國科技公司販售給中國警方、政府和監視系統公司的科技，被用來鎮壓異已、迫害宗教團體及打擊少數民族，但他們仍將價值數以10億計美元的這類工具賣過去。

美國企業讓所謂「預測性警務」技術進入中國，也就是藉由蒐集及分析大量資料，來預防犯罪、抗議活動或恐怖攻擊。

這類科技會挖掘廣泛資訊，如簡訊、通話、付款、航班、監視器影像、DNA採樣、郵件投遞、網路活動等紀錄，甚至是水電使用情況，來找出可疑人士並預測他們的行為。中國警方還能藉此威脅當事人的親友，及對當事人進行預防性逮捕。

根據美聯社查證過數千頁由吹哨者攜出中國的政府藍圖機密文件，中國國防承包商華迪便是與美商IBM（國際商業機器公司）合作設計中國重要警務系統「金盾工程」，讓北京能監控網路、鎮壓所謂恐怖分子、法輪功成員及甚至被視為帶來麻煩的村民。

IBM等公司則回覆說，他們過去和現在完全遵守一切法律和制裁，以及美國對在中國業務的出口管制。

有些美國科技公司甚至在行銷文案中明確提到種族。例如戴爾（Dell）2019年在其微信官方帳號中，便與1家中國監視系統公司共同宣傳1款具有「全種族識別」功能的「軍規級」人工智慧（AI）筆記型電腦。

美國生技大廠賽默飛世爾科技（Thermo FisherScientific）也在其官網上宣傳賣給中國警方的DNA檢測套件「專為中國人口設計」，其中包括「維吾爾族和藏族等少數民族」。直到今年8月美聯社洽詢前，這些內容都一直掛在官網上。

雖然在新疆人權爭議引發抨擊和制裁後，美國科技大量流入中國的情況自2019年起已明顯趨緩，但卻早已為中國國家監控機制打下基礎，讓中國企業能據此進一步發展自身能力，甚至在一些例子中取而代之。時至今日，賣到中國的科技最終會產生哪些結果，仍令人擔憂。

20名美國前官員及國安專家今年7月底便發表聯名信，批評有份協議允許美國AI晶片業巨頭輝達（Nvidia）將H20晶片賣到中國，而讓美國政府收取營收的15%。他們主張，無論這款晶片賣給誰，最後都會落入中國的軍方及情報機關手中。

輝達2022年曾在其微信官方帳號上表示，中企銀河水滴（Watrix）和中科雲圖（GEOAI）使用其晶片來訓練AI巡邏無人機及系統，能利用人們走路方式來辨識身分。

但輝達對美聯社表示，上述合作關係目前已終止。輝達也說，他們並未生產監視系統或軟體，未與中國警方合作，並且非依據警方監控功能來設計H20晶片。

根據網路貼文，賽默飛世爾和美國硬碟製造商希捷（Seagate）今年仍在會議與貿易展中向中國警方推銷自家產品。在北京街頭巡邏的員警，仍手持美商摩托羅拉（Motorola）的對講機。

此外採購紀錄顯示，輝達和英特爾（Intel）的晶片仍是中國警務系統的關鍵零件。而系統中到處存在的IBM、戴爾、惠普（HP）、思科（Cisco）、甲骨文（Oracle）和微軟（Microsoft）等美國科技公司的既有軟硬體，也還有維護合約，多數是與第三方業者簽訂。

美國 監控 北京 中共

