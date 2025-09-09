民主剛果東部動盪 IS關聯團體持刀槍襲平民釀約60死

剛果民主共和國官員表示，與激進組織「伊斯蘭國」（IS）有關聯的「民主同盟軍」叛軍持開山刀與槍枝攻擊一場葬禮，造成約60人罹難。這是該組織最新一起重大攻擊事件。

路透社報導，當地官員西維庫努拉（MacaireSivikunula）表示，事發於昨天晚上，地點在民主剛果東部北基伍省（North Kivu）盧比羅地區（Lubero）的恩托約鎮（Ntoyo）。

另一名官員基維瓦（Alain Kiwewa）告訴美聯社：「民主同盟軍（ADF）這次攻擊導致大約60人死亡，但最終數字將於今晚公布，因為地方當局才剛派員進入現場清點被斬首的人數。」

民主同盟軍起初是烏干達的叛亂團體，但自1990年代末期以來便盤據在鄰國民主剛果。該團體已獲IS認定為旗下關聯組織。

今年稍早，獲盧安達支持的「3月23日運動」（M23）叛軍在民主剛果東部大幅推進，促使美國總統川普（Donald Trump）政府介入斡旋。

而民主同盟軍最近頻頻發動襲擊，使得蘊藏豐富礦產的民主剛果東部更加不安全。

上個月，民主同盟軍發動多起攻擊，總共造成逾50名平民死亡。民主同盟軍今年7月另曾攻擊一座教堂，導致38人喪生。