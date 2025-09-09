英航艦打擊群印太部署進入下半場 台海航行自由受矚目

由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群2025年印太區域行動部署進入下半場，即將啟程返英，期間是否會有編隊軍艦穿越台灣海峽，持續引發討論。

2021年9月，由同級航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）領軍的英國航艦打擊群在印太部署期間，編隊巡防艦「里契蒙號」（HMSRichmond）曾在由東海赴越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

關於外界是否可預期在未來數天或數週，再度見證英國航艦打擊群編隊軍艦穿越台海，英國國防部一名發言人告訴中央社，考量行動安全，國防部不會常態性地評論艦艇動態細節或具體航行途徑；所有決策皆以國家利益為考量。

這名發言人強調，英國海軍在任何地點的行動皆完全遵守國際法和國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）屢行自由航行權。航艦打擊群的部署行動凸顯英國致力促進印太區域的安全與繁榮，同時強化英國維護以規則為基礎的國際秩序的承諾。

加拿大巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville deQuébec）及澳洲驅逐艦「布里斯本號」（HMASBrisbane）台灣時間6日清晨通過台海。

值得一提的是，「魁北克市號」參與英國航艦打擊群今年的印太部署，4月底與英國「里契蒙號」一同自英格蘭西南部普利茅斯（Plymouth）軍港出發，直到8月初脫離打擊群編隊，接續執行加拿大本身在印太區域的行動。

此外，澳洲「布里斯本號」於8月初加入英國航艦打擊群編隊。英國航艦打擊群代號「高桅」（Operation Highmast）的2025年印太部署行動總計陸續有12個國家加入編隊，近日則有加拿大、澳洲等國軍艦通過台海，這既展現各國對印太區域與台海情勢的重視，也顯示英國的國際號召力。

英國海軍8日表示，航艦打擊群目前在日本海活動，舉行多國演訓，後續將前往東南亞。「高桅」行動進入下半場。「威爾斯親王號」預計12月下旬返抵英國。

英國泰晤士報（The Times）8月曾援引消息人士說法報導，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾反對再度派遣航艦打擊群編隊軍艦通過台海，以免激怒中國，國防大臣希利（John Healey）則力主9月再度讓打擊群編隊軍艦穿越台海，以向中方傳達，英國不過是在屢行自由航行權、台灣海峽是國際水域。

根據報導，英方預定派遣的軍艦是「里契蒙號」。由於外交和國防部會未能達成共識，最終英國是否派遣打擊群編隊軍艦通過台海，將由首相和他的國家安全顧問定奪。一名英國政府發言人當時回應報導稱，外交和國防大臣正密切合作，以支持航艦打擊群的行動。拉米在首相施凱爾（Keir Starmer）近日啟動的內閣改組中，被調任為司法大臣。

儘管英國海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）今年6月曾通過台海，派遣尺寸更大，性能和火力也更強大的巡防艦穿越台海，在政治、軍事層面傳達的訊號將更強烈。

驅逐艦的規格又較巡防艦高。英國航艦打擊群編隊驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）目前也在日本一帶活動。一般認為，航艦「威爾斯親王號」親自穿越台海的機率極低。

為避免誤判、管控風險，時任英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將曾在4月赴中，與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談。當時是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。拉達金近日已卸下國防參謀長一職。

拉達金5月31日曾在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）公開表示，像赴中與劉振立會談這樣的事，不會輕易發生，而是反映英國政府最高層級議程。8月中旬，拉達金在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說提到，他4月曾向劉振立表示，戰爭是一股難以預測的力量，無法保證必定能迅速、俐落、勝負分明地結束，而世界局勢穩定，才符合像中國這樣的全球經濟強權的利益。