菲律賓接收韓製飛彈巡防艦 因應海上安全挑戰

在菲中南海緊張態勢升溫之際，菲律賓海軍接收一艘南韓建造的飛彈巡防艦。這是菲律賓軍事現代化計畫的一部分，以應對日益嚴峻的海上安全挑戰。

菲律賓海軍今天宣布，這艘軍艦將在完成驗收及整備程序後正式服役。以西班牙殖民時期的菲律賓革命領袖席蘭（Diego Silang）為艦名。

席蘭號（BRP Diego Silang）是菲律賓國防部於2021年以280億披索（約新台幣150億元）向南韓造船廠現代重工（Hyundai Heavy Industries）購買的兩艘飛彈巡防艦之一。

它的姊妹艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）5月已服役，曾與美軍及日本海上自衛隊船艦聯合操演，強化聯合作戰能力。

席蘭號服役後，將與馬爾瓦號、黎薩號（BRP JoseRizal）和魯納號（BRP Antonio Luna），共同成為菲律賓海軍主力艦。這4艘軍艦都是由現代重工製造。

過去，菲律賓海軍主力大多是他國汰換後移交的舊艦。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會說，菲律賓海軍現代化計畫旨在提升部隊的部署與調動能力，特別是在200海里專屬經濟區範圍內。

崔尼代強調，席蘭號到來意味著菲律賓現擁有更強的艦隊。在設在菲律賓離島，可支援海軍軍艦的「前進作戰基地」（FOB）支援下，新一代「藍海」軍艦作戰能力將更堅實。

席蘭號排水量3200噸，長118.4米、寬14.9米，在航速15節的情況下航程為4500海里（約8334公里），搭載反艦、防空飛彈和魚雷，並具備反潛能力。

南海緊張局勢持續升溫，8月剛發生中國海警船與軍艦在民主礁（又稱黃岩島）海域追逐菲律賓公務船事件。馬尼拉近年加快軍事現代化腳步，並深化與美日澳紐加等安全夥伴合作，以在南海抗衡中國。