快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

菲律賓接收韓製飛彈巡防艦 因應海上安全挑戰

中央社／ 馬尼拉9日專電

在菲中南海緊張態勢升溫之際，菲律賓海軍接收一艘南韓建造的飛彈巡防艦。這是菲律賓軍事現代化計畫的一部分，以應對日益嚴峻的海上安全挑戰。

菲律賓海軍今天宣布，這艘軍艦將在完成驗收及整備程序後正式服役。以西班牙殖民時期的菲律賓革命領袖席蘭（Diego Silang）為艦名。

席蘭號（BRP Diego Silang）是菲律賓國防部於2021年以280億披索（約新台幣150億元）向南韓造船廠現代重工（Hyundai Heavy Industries）購買的兩艘飛彈巡防艦之一。

它的姊妹艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）5月已服役，曾與美軍及日本海上自衛隊船艦聯合操演，強化聯合作戰能力。

席蘭號服役後，將與馬爾瓦號、黎薩號（BRP JoseRizal）和魯納號（BRP Antonio Luna），共同成為菲律賓海軍主力艦。這4艘軍艦都是由現代重工製造。

過去，菲律賓海軍主力大多是他國汰換後移交的舊艦。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會說，菲律賓海軍現代化計畫旨在提升部隊的部署與調動能力，特別是在200海里專屬經濟區範圍內。

崔尼代強調，席蘭號到來意味著菲律賓現擁有更強的艦隊。在設在菲律賓離島，可支援海軍軍艦的「前進作戰基地」（FOB）支援下，新一代「藍海」軍艦作戰能力將更堅實。

席蘭號排水量3200噸，長118.4米、寬14.9米，在航速15節的情況下航程為4500海里（約8334公里），搭載反艦、防空飛彈和魚雷，並具備反潛能力。

南海緊張局勢持續升溫，8月剛發生中國海警船與軍艦在民主礁（又稱黃岩島）海域追逐菲律賓公務船事件。馬尼拉近年加快軍事現代化腳步，並深化與美日澳紐加等安全夥伴合作，以在南海抗衡中國。

軍艦 海軍 南韓 菲律賓

延伸閱讀

影／菲律賓男殺死台灣男後刀丟竹林 態度冷靜說詞避重就輕

影／曾毆打生母砸毀親友車...台中男被菲籍移工亂刀砍死 她悲痛認屍

川普派軍艦加勒比海緝毒 委國總統部署逾2萬兵力

台中男慈濟醫院外穿病袍遊蕩遭亂刀砍死 移工聲押獲准

相關新聞

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天21死百人傷

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威進入第2天，英國廣播公司（BBC）和路透9日報導，尼泊爾總理奧利當天已簽署聲明表示辭職。尼泊爾總統鮑德爾的一名幕僚同日說，鮑德爾...

石破茂請辭後…日本恐重演首相頻繁更換？五點看懂局勢可能演變

日本首相石破茂7日宣布將辭去執政黨自民黨總裁一職，因此也將卸任首相職務。石破茂去年10月1日上任，僅11個月便準備下台，...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

腥風血雨將至…以色列將對加薩發動致命攻擊 警告居民立即撤離

隨著以色列擴大對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動，以國軍方今天表示，將對加薩市（Gaza City）採取猛...

從泰國電信大亨到流亡總理 外媒盤點塔信政治生涯大事記

泰國最高法院今天裁定，前總理塔信不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。塔信從政初期挾著高人氣上台，卻因濫權貪污被迫下台...

南韓外長將會美國務卿魯比歐 為現代-LG廠被拘韓人交涉

南韓外交部官員表示，外交部長趙顯將於美國時間9日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，就現代-LG工廠因簽證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。