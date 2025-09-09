梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

（德國之聲中文網）梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

梅爾茨還警告說，一種「自由民主國家與一個專制國家軸心之間」新的制度衝突正在爆發。他認為，新的（歷史）修正主義聯盟正在形成，危機和衝突相互交織，戰爭重返歐洲。在此背景下面臨的歷史性任務是建立一個持久的「新的安全架構」。

制度競爭升溫

在談到德國對華政策時，梅爾茨重申，德國政府盡可能尋求合作，例如在氣候保護政策和全球危機領域。但與此同時，與中國的制度性競爭正在加劇。

梅爾茨提出，為了「長久保障德國的安全及競爭力」，出於戰略主權的考慮，「實現貿易和供應鏈多元化」必須成為優先事項。為此需要建立更多、更緊密的夥伴關系，特別是與印度、印度尼西亞、巴西、墨西哥、阿根廷等拉丁美洲、非洲和亞洲國家。

同時與會的德國外長瓦德富爾在講話中也談到了這一點。他特別提到德國工業對中國關鍵原材料的依賴。「自由對我們來說，這意味著我們不能過度依賴，」他解釋道。如果德國幾乎完全從中國採購稀土，「那我們就有麻煩了。」

瓦德富爾說，如果德國嚴重依賴一個以「不公平貿易和戰略性追求技術主導地位」為經濟模式基礎的國家，那麼不僅德國的經濟繁榮將受到威脅，德國的自由也將受到威脅。

在談到俄羅斯和普亭時，梅爾茨表示，所有跡象都表明，普亭的「帝國主義計劃不會以征服烏克蘭而結束，而只會以此開始」。他指出，俄羅斯的混合攻擊，包括對德國基礎設施的攻擊，正在持續加劇，在北海和波羅的海的挑釁行為日益猖獗，俄羅斯和中國正試圖在東南歐建立勢力範圍。

梅爾茨承諾將繼續支持烏克蘭，他表示，與烏克蘭一起捍衛歐洲的自由「並非政治空談」，「而且這種情況可能會持續很長時間。」

在周一的駐外使節會議上，梅爾茨還宣布，未來數周有一系列外事出訪計劃，但沒有透露具體的目的地。此前有德國媒體報道稱，梅爾茨有在年內訪問中國和印度的計劃，日期可能在10月。

