捷匈羅馬尼亞3國聯手 瓦解白俄羅斯間諜網

捷克安全情報局（BIS）今天宣布，捷克、匈牙利、羅馬尼亞當局成功瓦解一個白俄羅斯間諜網絡，一名與此間諜網有關的白俄外交官已遭捷克政府驅逐出境。

法新社報導，根據捷克安全情報局的說法，這個間諜網絡由白俄羅斯國家安全委員會（KGB）成立，在「數個歐洲國家」活動。

捷克安全情報局表示，歐洲情報人員聯合小組揪出KGB成員與協力者，其中包括一名摩爾多瓦安全情報局（SIS）前副局長。

根據捷克安全情報局發言人的說法，這名摩爾多瓦籍男子涉嫌自2024年起為白俄KGB提供機密情報，以獲取報酬。發言人也向法新社說明，這名摩爾多瓦犯嫌與捷克驅逐的白俄外交官之間並無直接合作。

監督這場打擊行動的歐洲檢察署（Eurojust）表示，摩爾多瓦籍犯嫌今天在羅馬尼亞被捕。

白俄羅斯由獨裁總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko）掌政，是俄羅斯的盟邦，支持俄羅斯自2022年2月起入侵鄰國烏克蘭的行動。

捷克當局另於今年稍早驅逐白俄記者蘇德連科娃（Natallia Sudliankova），指控她為俄羅斯情報單位工作。