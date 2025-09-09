快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

捷匈羅馬尼亞3國聯手 瓦解白俄羅斯間諜網

中央社／ 布拉格8日綜合外電報導

捷克安全情報局（BIS）今天宣布，捷克、匈牙利羅馬尼亞當局成功瓦解一個白俄羅斯間諜網絡，一名與此間諜網有關的白俄外交官已遭捷克政府驅逐出境。

法新社報導，根據捷克安全情報局的說法，這個間諜網絡由白俄羅斯國家安全委員會（KGB）成立，在「數個歐洲國家」活動。

捷克安全情報局表示，歐洲情報人員聯合小組揪出KGB成員與協力者，其中包括一名摩爾多瓦安全情報局（SIS）前副局長。

根據捷克安全情報局發言人的說法，這名摩爾多瓦籍男子涉嫌自2024年起為白俄KGB提供機密情報，以獲取報酬。發言人也向法新社說明，這名摩爾多瓦犯嫌與捷克驅逐的白俄外交官之間並無直接合作。

監督這場打擊行動的歐洲檢察署（Eurojust）表示，摩爾多瓦籍犯嫌今天在羅馬尼亞被捕。

白俄羅斯由獨裁總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko）掌政，是俄羅斯的盟邦，支持俄羅斯自2022年2月起入侵鄰國烏克蘭的行動。

捷克當局另於今年稍早驅逐白俄記者蘇德連科娃（Natallia Sudliankova），指控她為俄羅斯情報單位工作。

捷克 間諜 匈牙利 白俄羅斯 羅馬尼亞

延伸閱讀

外媒：歐盟擬與美協調行動醖釀制裁中國 控其採購俄羅斯油氣

川普首度聯手歐洲制裁俄羅斯！可能懲罰措施曝光 克宮回應了

影／今晨返台被問及柯文哲案 侯友宜：相信人民的眼睛是雪亮的

捷克部長層級將首度訪台 率團參與國際半導體展為「捷克館」揭幕

相關新聞

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天21死百人傷

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威進入第2天，英國廣播公司（BBC）和路透9日報導，尼泊爾總理奧利當天已簽署聲明表示辭職。尼泊爾總統鮑德爾的一名幕僚同日說，鮑德爾...

石破茂請辭後…日本恐重演首相頻繁更換？五點看懂局勢可能演變

日本首相石破茂7日宣布將辭去執政黨自民黨總裁一職，因此也將卸任首相職務。石破茂去年10月1日上任，僅11個月便準備下台，...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

腥風血雨將至…以色列將對加薩發動致命攻擊 警告居民立即撤離

隨著以色列擴大對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動，以國軍方今天表示，將對加薩市（Gaza City）採取猛...

從泰國電信大亨到流亡總理 外媒盤點塔信政治生涯大事記

泰國最高法院今天裁定，前總理塔信不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。塔信從政初期挾著高人氣上台，卻因濫權貪污被迫下台...

南韓外長將會美國務卿魯比歐 為現代-LG廠被拘韓人交涉

南韓外交部官員表示，外交部長趙顯將於美國時間9日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，就現代-LG工廠因簽證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。