石破茂請辭後…日本恐重演首相頻繁更換？五點看懂局勢可能演變

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本首相石破茂7日宣布將辭去執政黨自民黨總裁一職，因此也將卸任首相職務。 美聯社
日本首相石破茂7日宣布將辭去執政黨自民黨總裁一職，因此也將卸任首相職務。石破茂去年10月1日上任，僅11個月便準備下台，這是否意味日本將重演1990與2000年代首相頻繁更迭的現象？

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，以下是5個需要了解的重點：

●石破為何辭職？

石破茂辭職的直接原因，是在全國性選舉連番失利，分別是去年10月27日的眾議院選舉，以及今年7月20日的參議院選舉。由自民黨領導的聯合政府在這兩次選舉失去多數席次，最終淪為少數政府。儘管近期施政支持度有所回升，石破內閣的支持度仍然停滯不前。過去9個月來，不支持率始終高於支持率。

然而，不僅僅是石破茂本身不得民心。參議院選舉結束後，自民黨本身的支持率仍欲振乏力，僅有28%。國民民主黨與參政黨這兩個新興政治勢力，則分別有11%的支持度。

國民民主黨與參政黨均成功瓜分自民黨的支持基礎，並藉由承諾減稅、積極經營YouTube，以及參政黨以反移民為主軸的選戰，贏得年輕選民的青睞。這些發展讓自民黨內部出現警訊，部分人士認為，黨內亟需一位既能夠挽回流失的支持者，且吸引年輕人的領袖。

●何時會有新首相？

自民黨已決定，總裁選舉將採取包含黨員投票在內的「全規」（full spec）型投票，預計9月22日公告、10月4日投開票。新任黨魁選出後，石破政府將在數日內召開臨時國會，選出新首相並完成權力交接，因此預計至少需要一個月才會產生新首相。

自民黨領導的聯合政府目前並未掌握國會多數，新任黨魁並不一定能順利成為首相。理論上，若在野陣營合推一名候選人，自民黨有可能失去首相寶座。但考量在野各黨政策立場迥異，自民黨認為這種可能性極低，因此有信心可以更換首相並繼續執政。

自民黨總裁選戰將開打，前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎及官房長官林芳正被認為是黨魁熱門人選。小泉進次郎是前首相小泉純一郎之子，高市早苗則曾獲已故前首相安倍晉三的大力提攜，兩人都是日本備受矚目的政治人物，許多人對他們扭轉自民黨選情寄予厚望。

●日本是否會重回首相頻繁更換的局面？

儘管這種憂慮在自民黨內揮之不去，日本大學（Nihon University）政治學名譽教授岩井奉信認為，現在下此結論仍言之過早。

石破茂上任僅11個月便請辭，在他之前的兩位首相岸田文雄（2021至2024年）和菅義偉（2020至2021年）皆屬短命政權，這些現象引發外界憂慮，認為日本有可能重返「短命首相」的時代。在安倍晉三2012年至2020年長達7年8個月的執政前，這種現象是日本政治的一大特徵。

岩井奉信表示，關鍵因素之一將在於國民民主黨與參政黨能否成功站穩腳步，成為自民黨以外具有實力的替代選擇。

另一個關鍵則是新任領導人能否維繫黨內團結，而目前的幾位可能接班人，皆不具備安倍晉三那樣的個人魅力。無論誰當選，都必須證明自己能夠贏得廣泛民眾支持，並團結從強硬保守到溫和派的各類國會議員。

●會提前大選嗎？

執政黨在上任不到一年就提前舉行大選，實屬罕見。日本眾議員去年10月27日當選，4年任期尚有3年多。

岩井奉信指出，新任領袖若立即宣布選舉，將充滿風險，「一旦失利，是否又要更換領導人？」他預期新首相將至少在今年秋天召開一次國會會期，先以共同的政見凝聚黨內分裂勢力，最快明年舉行選舉。

不過，部分自民黨國會議員急於擺脫眾院少數狀態，不排除他們會敦促新首相把握扭轉局勢的機會。

若小泉或高市等高人氣政治人物當選，將有望拉抬自民黨支持度並促使大選提早登場。但若由林芳正等知名度較低者勝出，自民黨恐對選舉時機更加謹慎。

●新政府將面臨哪些挑戰？

選民最關切通膨議題。日本經濟新聞8月調查顯示，49%受訪者視通膨為最迫切問題。

另一項課題則是增加國防預算。自民黨主導的聯合政府2022年12月決定，2023至2027年度的國防支出比前一個5年期間增加56%。不過，目前相關經費尚未徹底到位，在利率上升、全球經濟成長減速下，新政府須同時面對籌措通膨紓困及重整軍備經費的艱巨挑戰。

