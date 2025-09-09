腥風血雨將至…以色列將對加薩發動致命攻擊 警告居民立即撤離

隨著以色列擴大對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動，以國軍方今天表示，將對加薩市（Gaza City）採取猛烈攻勢，呼籲居民立即撤離。

綜合法新社和路透社報導，以色列先前警告，如果哈瑪斯未釋放仍被扣押的最後一批人質，以色列將以「強烈颶風」之姿，對哈瑪斯據點發動致命攻擊。

儘管國際社會呼籲結束這場衝突，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也發出類似警告，強調以色列正在加強轟炸行動，準備奪取加薩市。

尼坦雅胡還說，這一切只是開始，真正的行動還在後頭。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）在社群媒體X發文說：「致加薩市所有居民…（以色列）國防軍決心要擊敗哈瑪斯，並將在加薩市採取猛烈行動。」

人在加薩市的法新社攝影記者目睹以色列飛機在加薩市空投數以百計傳單，呼籲居民向南撤離。

以色列軍方指示他們前往南部汗尤尼斯（KhanYounis）馬瓦希區（Al-Mawasi），以色列將當地劃定為人道主義區。

以軍連續多日猛轟加薩市高樓，40歲的加薩居民沙克爾（Laila Saqr）透過電話告訴記者，「我們聽到的只有爆炸聲和救護車聲」。

沙克爾說：「以色列摧毀了一切，甚至是回憶。如果可以，他們甚至會奪走空氣中的氧氣。」

在以色列準備全面控制加薩市之際，停火談判仍未達成協議。

美國新聞網站Axios報導，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）上週向哈瑪斯提出一項有關加薩人質與停火協議的新提案。

白宮尚未公布細節，但川普說，「你們很快就會聽到消息」。