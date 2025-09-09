印度國會議員表決 選舉新任副總統

印度前任副總統丹卡一個多月前突然請辭後，國會議員今天進行表決，選舉新任副總統。外界普遍看好代表總理莫迪所屬執政聯盟的候選人將會當選。

路透社報導，丹卡（Jagdeep Dhankar）任期本來應該到2027年，但是他7月間為健康因素請辭。根據憲法，聯邦議員以不記名方式選舉副總統。

莫迪（Narendra Modi）所屬執政聯盟提名拉哈克里希南（C.P. Radhakrishnan）為候選人。他曾任莫迪的執政黨印度人民黨（BJP）籍國會議員，目前擔任西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）總督。

在野陣營則提名前最高法院法官芮迪（B. SudershanReddy）角逐這個職位。

由於印度人民黨及其盟友在國會擁有席次優勢，外界普遍看好拉哈克里希南將會當選。

印度副總統身兼上議院議長，若總統職務臨時出缺，將由副總統暫代。

在印度，總理和內閣握有行政權力，總統和副總統大體上屬於象徵性職位。