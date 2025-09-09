尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
8日在尼泊爾加德滿都的國會外聚集的示威群眾。法新社

尼泊爾社群媒體禁令引發的反貪腐示威進入第2天，英國廣播公司（BBC）9日引述尼泊爾總理奧利簽署的聲明報導，奧利已請辭，以為透過憲法解方來處理當前危機鋪路。另據路透9日報導，奧利的幕僚習瓦爾當天也說奧利已請辭。

尼泊爾5日封鎖臉書YouTube等數個社群媒體後，示威者8日走上首都加德滿都街頭，警方動用催淚瓦斯和橡膠彈對付試圖闖入國會的民眾，當天衝突已導致19人死亡，超過100人受傷。

奧利政府後來雖鬆綁前述社媒禁令，但反貪示威者9日仍不顧政府實施的無限期宵禁，與警方爆發衝突並呼喊反奧利口號。奧利9日稍早召開各個政黨的會議，表示暴力不符國家利益，希望和平對話來解決問題，但民眾憤怒未消，聚集國會前和加德滿都多地。

當地目擊者說，示威者還對部分在加德滿都的政治人物住家縱火。抗議者也呼籲民眾參與8日示威喪生者的哀悼會。

抗議的籌畫者稱這波抗議是「Z世代示威」，背後推力是年輕人認為政府對打擊貪腐和促進經濟機會缺乏行動引發的廣泛不滿。

貪汙 總理 社運 臉書 YouTube 尼泊爾 社群媒體 加德滿都 抗議行動

