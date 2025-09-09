從泰國電信大亨到流亡總理 外媒盤點塔信政治生涯大事記

快訊

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導
泰國最高法院今天裁定，前總理塔信（右）不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。前總理貝東塔（左）強調父親塔信仍是「精神領袖」。 新華社
泰國最高法院今天裁定，前總理塔信（右）不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。前總理貝東塔（左）強調父親塔信仍是「精神領袖」。 新華社

泰國最高法院今天裁定，前總理塔信不當逃避服刑，必須重新入獄服刑1年。塔信從政初期挾著高人氣上台，卻因濫權貪污被迫下台，甚至流亡逾10年。

法新社報導，塔信（Thaksin Shinawatra）2000年代初期以民粹主義政策改變了泰國政治，並獲得數百萬泰國農民支持，聲勢扶搖直上；然而他的強悍作風引起政敵不滿，反塔信勢力逐漸集結，泰國強大的精英階層與保守建制派痛批他貪腐、專制並造成社會動盪。

泰國最高法院今天針對塔信2023年8月流亡返國後的保外就醫案進行宣判，判處他監禁1年，再度打擊主宰泰國政壇長達20年的塔信家族。

●從電信大亨到流亡總理

塔信出身泰北清邁，有華人血統的他甚至有個華文名字叫丘達新。塔信曾擔任過警察，後來開始經營生意和創業，逐步成為泰國電信大亨。

塔信1998年創立泰愛泰黨（Thai Rak ThaiParty），並於2001年當選總理，並成為泰國民主史上第一個做滿4年任期的總理。

當時，亞洲金融風暴使經濟陷入深度衰退，身為泰國億萬富豪之一的塔信承諾以其商業頭腦協助農村脫貧。

不過，人權觀察指控他推動的「反毒戰爭」導致約2800起法外處決，引發國際譴責。

2005年，塔信以優渥的現金補貼和農民貸款制度，贏得農村選民壓倒性支持，成功連任總理。

翌年，塔信家族把家族旗下新集團（ShinCorporation）的電信服務公司AIS的大量股份出售給新加坡國營投資公司淡馬錫控股，但傳出塔信家族未繳納任何交易所得稅，引發眾怒，也有人指控塔信在上任之後，不斷貪污和濫權。

2006年初開始，大規模示威抗議活動幾乎每週都在曼谷舉行，以癱瘓塔信政府，要求塔信下台。同年9月19日，泰國軍方發動政變，當時人在紐約參與聯合國大會的塔信被解職，軍方接管行政部門，塔信2年後流亡海外。

●流亡15年後返國

塔信在軍方發動政變下台後，自我流亡15年。然而，他從未停止對國家大事發表評論，批評者指控他干預內政。

儘管泰國法院在被告缺席庭審下，裁定塔信貪污與濫權罪名成立，他仍一再矢言要返國。

塔信2023年8月結束流亡，重新踏上泰國國土，恰逢他創立的為泰黨（Pheu Thai Party）再度重掌政權，塔信受到支持者英雄式歡迎。

塔信返國後，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為一年。

塔信2024年2月獲假釋出獄，返回曼谷住所，他似乎從未實際入獄。最高法院今天裁定刑罰未適當執行，塔信即日起須入監服刑1年。

●家族政治

2006年政變後，泰愛泰黨遭法院解散，為泰黨成立，並在2011年推舉塔信的胞妹盈拉（YingluckShinawatra）出任總理。

許多人認為，塔信才是為泰黨真正的掌舵人。泰國2023年舉行大選後，第二大黨為泰黨一直是執政聯盟核心。

塔信的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）繼承父親衣缽，去年出任泰國總理，然而在任僅1年的她被控在處理泰柬邊界爭端時有違道德標準，遭憲法法院解職。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（AnutinCharnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御准後，本月7日正式出任泰國總理，並承諾將在4個月內改選國會，屆時為泰黨將再度召集支持者，但聲勢似已衰落。

貝東塔今天低著頭走出法院，強調父親塔信仍是「精神領袖」。

她說，她為父親「替泰國創造如此多歷史」感到自豪，而「今天又是一個歷史性時刻」。

