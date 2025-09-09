南韓外長將會美國務卿魯比歐 為現代-LG廠被拘韓人交涉

南韓外交部官員表示，外交部長趙顯將於美國時間9日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，就現代-LG工廠因簽證問題被拘留的南韓公民爭取最快10日搭專機返韓，以及之後訪美不受影響的待遇。

官員表示，除魯比歐外，也正協調趙顯與負責移民政策的美國國土安保部等當局官員會面。趙顯預計將在會談中提出讓被拘留的南韓人以「自願出境」的方式返韓，並向當局爭取未來再次入境美國時不會受到影響。

此外，為根除這類狀況，趙顯預計也將在會中為南韓爭取能讓專業人士在美國合法工作的H1B簽證配額，以及新設專門崗位就業簽證E4等方案。

據韓聯社報導，日前與300多名南韓人一起被逮捕的部分他國籍人士，也可能一同搭乘專機赴韓。南韓現代汽車與LG在美國喬治亞州合資工廠被搜，包括300多名南韓公民在內的475人因違法工作被拘留。

南韓總統李在明今天在國務會議上對此表示深感責任重大，並強調，南韓公民與企業在美活動有利韓美兩國共同發展，希望不當侵害南韓公民其企業活動的情況不會再度發生，南韓政府將為此與美方緊密合作，改善相關制度。