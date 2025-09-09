試圖突破加薩封鎖人道船隊 突尼西亞港口遭無人機襲擊

目標突破以色列對加薩走廊封鎖的「全球堅毅船隊」今天指出，其中一艘主力船在突尼西亞一個港口遭到無人機襲擊，所幸船上6名乘客與船員均安然無恙。

路透社報導，但是突尼西亞內政部表示，有關無人機攻擊該國西迪布賽義德港（Sidi Bou Said）船隻的報導「毫無根據」，並稱該船著火不是外力造成。

據「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）聲明，這艘懸掛葡萄牙國旗、搭載船隊指導委員會成員的船隻，主甲板及甲板下方儲藏空間因失火而受損。

這項國際倡議目標突破以色列對加薩的海上封鎖，由來自44個國家的代表團運用民間船隻組成船隊，向飽受戰亂肆虐的加薩走廊（Gaza Strip）運送人道救援物資。船隊成員包括瑞典「環保少女」童貝里（GretaThunberg）及葡萄牙左派政治人物莫塔瓜（MarianaMortagua）等。

全球堅毅船隊在社群平台X發布的影片可以看到「家庭號」（Family Boat）被飛來的不明發光物擊中，隨後船體冒出濃煙。

事發後，大批民眾聚集西迪布賽義德港外，揮舞巴勒斯坦旗並高喊「解放巴勒斯坦」。

法新社報導，巴西倡議人士艾維拉（Thiago Avila）透過Instagram發布影片，內容是一名船隊成員聲稱目擊無人機。該名成員在影片中表示：「這百分之百是無人機丟下的炸彈。」

以色列軍方沒有立即回應法新社的置評請求。

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）分享這段監視器畫面，呼籲注意影片中的聲響、爆炸，以及船員求救聲。她在X平台上寫道：「大家可自行判斷。」

全球堅毅船隊自稱是一個獨立團體，未與任何政府或政黨連結。

倡議人士6月和7月兩度以船隻試圖運送援助物資前往加薩時，都遭到以色列阻撓。

聯合國已於8月22日宣布加薩部分地區進入饑荒狀態，警告約50萬人面臨著「災難性」處境。