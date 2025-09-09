萬那杜憂影響基建財源 延後與澳洲簽安全發展協議

快訊

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導

南太平洋島國萬那杜總理納帕特今天表示，萬那杜延後與澳洲簽署一份具里程碑意義的安全與發展協議，因為擔心這份協議可能會限制萬那杜獲取來自其他國家的基礎建設資金。

路透社報導，萬那杜這項協議，是澳洲原先預計本月將與太平洋島國鄰邦簽署的兩大安全協議之一。坎培拉當局正尋求阻止中國在這塊區域擴大安全部署。

納帕特（Jotham Napat）今天在萬那杜首都維拉港（Port Vila）會見澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese），兩人原本預計將簽署「納卡馬協議」（Nakamal Agreement）。兩國部長上個月在一座火山旁舉行的儀式中草簽這份協議。

澳洲已同意投入5億澳元（約新台幣100億元），以強化與萬那杜的經濟及安全關係。

納帕特在記者會上表示，延後簽署的原因是他的政府聯盟夥伴擔憂，協議將限制萬那杜從其他國家獲得基礎建設資金。

中國是萬那杜最大的外部債權國。中國的銀行先前曾向萬那杜提供貸款，以支付中企興建基礎建設的費用，項目包括一座總統辦公大樓、萬那杜國會及道路。

艾班尼斯告訴記者，他有信心協議很快就會簽署。

他說：「這項協議非常重視萬那杜的主權，同樣也會尊重澳洲的主權。」

他補充說，澳洲希望看到萬那杜的經濟發展、勞動力技能提升以及更多的基礎建設。

艾班尼斯明天將與納帕特一同前往索羅門群島，出席太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）區域領袖峰會。

他預計下週將前往巴布亞紐幾內亞，參加巴紐獨立50週年慶典，屆時澳洲與巴紐預計也將簽署一項新的防務條約。

艾班尼斯表示，他將向論壇領袖強調，太平洋地區的安全「應由太平洋大家庭共同承擔」。

