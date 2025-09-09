快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

泰前總理塔信被判入獄、政壇復出夢碎 洪森補刀爆料「這張合照」成推手

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
2024年2月，柬埔寨前總理洪森赴曼谷探望獲假釋的塔信。洪森後來爆料塔信是在裝病逃避入獄，「拍照時他要了一些道具，頸托與護肘來裝病。拍完後，他就脫掉這些去吃飯」。路透
2024年2月，柬埔寨前總理洪森赴曼谷探望獲假釋的塔信。洪森後來爆料塔信是在裝病逃避入獄，「拍照時他要了一些道具，頸托與護肘來裝病。拍完後，他就脫掉這些去吃飯」。路透

泰國最高法院9日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回監獄服刑一年。塔信女兒貝東塔8月底才因「錄音門」案被泰國憲法法院解除總理職務，最新判決更讓塔信家族的勢力再受重創。接連兩起事件，柬埔寨前強人總理洪森可說都扮演了推手。

日經亞洲曾報導，洪森和塔信過去有三十年交情，但洪森6月與時任泰國總理的貝東塔通話討論泰柬邊境衝突，之後不顧兩家情誼，將通話的錄音公開，成為貝東塔下台的關鍵。

後來洪森加碼爆料，2024年2月塔信獲假釋後不久，他赴曼谷探望的細節。當時兩人一起合照，可見洪森扶著塔信疑似受傷的右手。

洪森在6月27日一場演說中表示，當時塔信「根本沒病」，「拍照時他要了一些道具，頸托與護肘來裝病。拍完後，他就脫掉這些去吃飯」。洪森指控塔信欺騙泰國人民與法院，稱「這不是病，這是在作秀」。

76歲的塔信在海外自我流亡15年後，於2023年8月返回泰國，即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑，後來獲得王室特赦，刑期減為1年。然而，他以「嚴重心肺問題」為由，入院接受治療長達6個月，實際上迴避入獄，直到去年2月獲假釋。

日經亞洲指出，2023年，支持塔信的為泰黨和兩個親軍方派系在內的10個保守黨派組成「執政大聯盟」，為塔信流放15年重返泰國鋪路。

塔信返國後精心策畫復出大計，包括扶持女兒貝東塔出任總理，自己則當起「影子總理」在幕後發揮影響力。他還計畫在2027年下次大選前，將貝東塔打造成為泰黨的招牌。

如今這些算計都毀於洪森之手。外媒指出，塔信返國後日益將泰國定位為柬國的經濟對手。泰國政府先前曾參考新加坡範例，主張設置綜合性娛樂設施，其中有賭場、主題公園和會展中心等。這將與柬埔寨的賭場競爭，而賭場是洪森及其同僚的一大財源，加上泰國今年決心打擊柬埔寨詐騙園區，種種舉動危及柬國龐大的賭詐利益，是洪森與塔信撕破臉的真正原因。

塔信 洪森 泰國

延伸閱讀

判決幾天後出爐！泰前總理塔信突搭機離境 稱接受健檢計畫幾天後返泰

揭開動盪序幕！泰國總理貝東塔被免職 重創塔信家族政治王朝

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

泰柬達成停火：零星衝突仍在發生，邊境是否能達成真正和平？

相關新聞

美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人因違法工作被拘留。事件凸顯美國高科技製造業長...

誰能接替石破茂當上日本首相？美媒：與川普相處成關鍵考量

華爾街日報8日報導，日本首相石破茂7日宣布辭職，執政的自民黨在選擇新任黨總裁面臨的困境，與許多西方民主國家建制政黨熟悉的...

南韓派包機赴美接回被拘公民 「驅逐或自願離境」美韓不同調

美國執法單位4日突襲喬治亞州埃拉貝爾市的現代與LG電池工廠，逮捕約300名南韓人，南韓方面正積極爭取讓他們以自願離境方式...

影／墨西哥火車撞雙層巴士！釀10死61傷 車頂被削平畫面曝

墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。當局指出，巴士疑似企圖搶...

緬甸「恢復正常」？軍政府營造和平假象，台灣勿成幫兇

緬甸軍政府2025年8月底宣布，將在12月28日開始舉辦緬甸全國選舉。為了讓這場選舉大戲順利進行，軍政府終止了已經連續延長7次的國家緊急狀態，並在中國九三閱兵時表忠示好，期望讓理念相近的國家背書，承認年底的選舉結果。但事實上，從去年開始緬軍政府強徵了超過7萬青年上戰場；超過4年的內戰衍生至少360萬的境內流離失所者，並仍有超過2萬2千名政治犯遭到關押。從一切跡象看來，緬甸並沒有恢復正常。台灣多個NGO跟幾個國際NGO在8月底發起連署信，呼籲台灣政府採取一切必要措施，確保處於危險中的緬甸人不被強制遣返回緬甸。切勿因為緬甸表面上解除了國家緊急狀態，就將來台躲避戰災的緬甸族群遣返回國，進而成為緬甸軍政府迫害人權的幫兇。

日自民黨10月4日改選黨魁 確定由百萬黨員投票

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。