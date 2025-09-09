泰前總理塔信被判入獄、政壇復出夢碎 洪森補刀爆料「這張合照」成推手

泰國最高法院9日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回監獄服刑一年。塔信女兒貝東塔8月底才因「錄音門」案被泰國憲法法院解除總理職務，最新判決更讓塔信家族的勢力再受重創。接連兩起事件，柬埔寨前強人總理洪森可說都扮演了推手。

日經亞洲曾報導，洪森和塔信過去有三十年交情，但洪森6月與時任泰國總理的貝東塔通話討論泰柬邊境衝突，之後不顧兩家情誼，將通話的錄音公開，成為貝東塔下台的關鍵。

後來洪森加碼爆料，2024年2月塔信獲假釋後不久，他赴曼谷探望的細節。當時兩人一起合照，可見洪森扶著塔信疑似受傷的右手。

洪森在6月27日一場演說中表示，當時塔信「根本沒病」，「拍照時他要了一些道具，頸托與護肘來裝病。拍完後，他就脫掉這些去吃飯」。洪森指控塔信欺騙泰國人民與法院，稱「這不是病，這是在作秀」。

76歲的塔信在海外自我流亡15年後，於2023年8月返回泰國，即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑，後來獲得王室特赦，刑期減為1年。然而，他以「嚴重心肺問題」為由，入院接受治療長達6個月，實際上迴避入獄，直到去年2月獲假釋。

日經亞洲指出，2023年，支持塔信的為泰黨和兩個親軍方派系在內的10個保守黨派組成「執政大聯盟」，為塔信流放15年重返泰國鋪路。

塔信返國後精心策畫復出大計，包括扶持女兒貝東塔出任總理，自己則當起「影子總理」在幕後發揮影響力。他還計畫在2027年下次大選前，將貝東塔打造成為泰黨的招牌。

如今這些算計都毀於洪森之手。外媒指出，塔信返國後日益將泰國定位為柬國的經濟對手。泰國政府先前曾參考新加坡範例，主張設置綜合性娛樂設施，其中有賭場、主題公園和會展中心等。這將與柬埔寨的賭場競爭，而賭場是洪森及其同僚的一大財源，加上泰國今年決心打擊柬埔寨詐騙園區，種種舉動危及柬國龐大的賭詐利益，是洪森與塔信撕破臉的真正原因。