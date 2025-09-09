熱浪野火肆虐 氣候監測機構：8月為史上第3熱

歐洲氣候監測機構今天表示，8月是全球有氣象紀錄以來第3炎熱的8月。肆虐的野火與熱浪，凸顯因應氣候變遷及為其致命後果做好準備的急迫性。

8月的西南歐遭遇第3波熱浪侵襲，西班牙和葡萄牙多處野火延燒，亞洲則是多地高溫高於平均。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」 （Copernicus Climate Change Service）氣候戰略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「全球海洋同樣異常溫暖，這些事件不僅凸顯減少排放的急迫性，也凸顯因應更頻繁劇烈的氣候極端狀況的必要性。」

今年8月全球均溫較工業革命前高出攝氏1.29度，略低於2023年與2024年的單月紀錄。

這些漸進上升的溫度看來微小，但科學家警告，氣候穩定性已被破壞，導致暴風雨、洪水及其他災害更猛烈且更頻繁。

哥白尼指出，歐洲氣溫高於均溫的狀況以西歐最為明顯，尤以法國西南部及伊比利半島（IberianPeninsula）最為嚴重。

根據西班牙卡羅斯三世衛生研究所（Carlos IIIHealth Institute）統計，西班牙16天的熱浪造成逾1100人死亡，西、葡兩國多地發生野火，數千人被迫撤離。

歐洲以外，氣溫異常偏高的地區包括西伯利亞、南極部分地區、中國、朝鮮半島、日本及中東。