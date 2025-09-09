川普將訪英國 英警展示中國製無人機產品引安全疑慮

美國總統川普訂9月17至19日對英國進行國是訪問，英國警方擬出動大量無人機執行空中警務。警方8日向媒體展示將如何運用無人機執勤時，出示中國無人機大廠大疆公司（DJI）的產品，恐掀安全疑慮。

衛報（The Guardian）、泰晤士報（The Times）等英國媒體報導，警方8日示範時說明會使用的是大疆DJI Matrice 30T無人機。按規劃，每架無人機每次將在空中停留30分鐘、飛行高度可達120公尺，警方並將確保每一輪30分鐘的無人機值勤時間可無縫接軌。

警方表示，這將是英國警方歷來規模最大的無人機維安行動之一，幾乎與已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月國葬儀式不相上下。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）將在距倫敦市中心約40公里的溫莎城堡（Windsor Castle）接待川普（DonaldTrump）。英國君主按慣例接待國是訪問貴賓的地點白金漢宮（Buckingham Palace）則仍在整修。

轄區警方泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）今天公告，已於本週在溫莎地區啟動與川普國是訪問有關的維安行動，將致力盡可能不「擾民」。

警方向媒體表示，自16日舉行國是訪問預演起、至18日川普溫莎行程結束，溫莎一帶空域將實施航空管制，任何不屬於警方的無人機及其他飛行器將不得進入。

泰晤士河谷警局空中行動指揮官威金森（MatthewWilkinson）說：「溫莎城堡周邊將設置1.5海里的禁制區，警方將有權逮捕在該區飛行無人機的民眾。」

英國警方大量使用中國無人機，近年持續引發關注。根據大倫敦地區議會今年5月的書面質詢紀錄，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service, MPS）已向市府證實，MPS目前使用的無人機「100%為中國製」。

根據英國政府2023年2月發布的資料，2022年下半年對英格蘭與威爾斯地區47個警政機關的調查結果顯示，在31個回覆問卷並坦言例行性使用無人機，包括錄影、熱成像、夜視等功能的機關中，高達23個回覆表示，他們清楚自己使用的大疆無人機有安全疑慮。

英國媒體2023年依據「資訊自由法」（Freedom ofInformation Act）向公務機關取得的資料顯示，英國警方使用的無人機中，超過2/3為大疆產品。

不過，川普國是訪問維安行動擬出動的設備與人員，最終執行細節仍待英國警方確認。

這將是繼2019年後，川普再度對英國進行國是訪問，創歷史首例。按慣例，英方不對再度贏得任期的外國民選領袖提出國是訪問邀請。

川普訪英期間正值英國國會休會，因此他不會對國會發表演說。部分英國國會議員曾質疑英國是否有必要給予川普二度國是訪問的特殊禮遇，甚至要求取消。他們提到川普在國際貿易、安全等領域對盟友造成傷害。

訪英期間，川普將與英國首相施凱爾（KeirStarmer）會晤，且預計不會有面向群眾的公開活動。

一如2019年川普對英國的首次國是訪問，此次在倫敦市區、溫莎城堡周邊等地，預計也將出現群眾示威抗議。阻止川普聯盟（Stop Trump Coalition）等組織正號召民眾加入17日在倫敦的行動。