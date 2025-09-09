特赦組織：巴基斯坦用電話監聽 控制數百萬人

快訊

中央社／ 喀拉蚩9日綜合外電報導

國際特赦組織今天指出，巴基斯坦正利用電話監聽系統以及中國建造的網路防火牆，對數以百萬計公民進行監控，並審查社群媒體。這是在中國以外，國家監控行動最全面的例證之一。

國際特赦組織（Amnesty International）在今天發布的報告中指出，巴基斯坦日益擴大的監控網，採用中國和西方技術，對異議及言論自由進行全面打壓。

巴基斯坦的政治與媒體自由原本就受限，而近年更進一步收緊，特別是在軍方於2022年與時任總理伊姆蘭汗（Imran Khan）決裂後，伊姆蘭汗隨後遭到監禁，並有上千名其政黨支持者被拘留。

國際特赦組織指出，巴基斯坦情報機構可透過其「合法攔截管理系統」（LIMS）同時監控至少400萬支手機；而原本用於檢查網路流量的防火牆WMS 2.0技術，也被用來監控，可同時封鎖200萬個活躍連線。

有兩套監控系統協同運作：一套讓情報機構能監聽通話及簡訊，另一套則能在全國各地放慢或封鎖網站及社群媒體。

國際特赦組織技術專家范貝爾傑（Jurre van Berge）告訴路透社說，實際遭監控的手機數量可能更高，因為4大主要電信業者都已被下令連接至LIMS系統。

報告指出，「大規模的監控，能在社會中產生寒蟬效應，導致民眾無論在線上或線下都不敢行使自身權利。」

監控 巴基斯坦 國際特赦組織

