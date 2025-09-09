無懼國際眼光 印度與以色列簽投資協議

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列雖因以哈戰爭受國際撻伐，但印度仍基於國家利益，與以色列合作！兩國8日簽定合作協議，盼加強雙方在網路安全、國防、創新與高科技的合作。印度在國內還會壓抑支持巴勒斯坦的遊行，及賣武器給以色列，顯示印度保持與俄羅斯、中國的互動的彈性外交策略。

強化金融科技交流

根據《半島電視台》與《以色列時報》報導，以色列極右派財政部長斯特莫里赫8日訪問印度，與印度企業事務部長西塔拉曼簽定投資協議。雙方希望能增加彼此的貿易流量，並強化網路安全、國防、新創與高科技產業等面向的合作。

斯特莫里赫表示，協議可讓雙方投資者有機會拓展商機、增加以色列出口，並協助快速成長的印度市場有更好的發展工具。

印度財政部也指出，雙方的合作是歷史里程碑，將會強化金融科技、基礎建設發展、金融管制與數位支付的交流。以、印2024年的貿易總額有39億美元，此次雙邊投資協議的產值約8億美元，雙方過去合作的較多領域是國防，印度去年還對以色列軍售火箭與炸彈。

印度外交手腕靈活

《半島》認為，這是印度對以色列更加親近的趨勢，其實印度在以哈衝突剛爆發時，就很快宣稱哈瑪斯發動的是恐怖攻擊，且在國內還會壓制挺巴勒斯坦的聲音，也可能與印度總理莫迪的印度民族主義有關，莫迪在任內對伊斯蘭教相當壓制。

但印度也支持聯合國的兩國方案、讓巴勒斯坦建國，同時又在聯合國大會投票上多次棄權，變相支持以色列。印度也不願譴責以色列轟炸伊朗的行為，但因為美國對印度課徵購買俄羅斯石油的高額關稅，今年莫迪也高調出席非西方的上合峰會，顯示印度外交的高彈性策略。

【更多精採內容,詳見

印度 國防 以色列

