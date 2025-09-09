快訊

住院不算服刑！泰國最高法院裁定前總理塔信須再入獄1年

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國前總理塔信9日親自出庭聆聽判決。美聯社
泰國前總理塔信9日親自出庭聆聽判決。美聯社

泰國最高法院9日裁定，前總理塔信（Thaksin Shinawatra）先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑1年。此舉不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也是在他的女兒貝東塔被解除總理職務後，為泰黨再遭受一大打擊。

76歲的塔信在海外自我流亡15年後，於2023年8月返國，即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。不過返國後獲得王室特赦，刑期減為1年。

然而，他返國當晚原應開始服刑，但卻以「嚴重心肺問題」為由，從曼谷還押監獄（Bangkok Remand Prison）轉至警察總醫院（Police General Hospital），實際上迴避入獄。此後他在醫院接受治療長達6個月，直至2024年2月獲假釋。最高法院今年稍早對此展開調查，以確認過程是否合乎規定。

判決出爐之際，正值泰國政局劇變。為泰黨對手政黨領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）數日前接任總理，取代遭罷免的貝東塔。

泰國拉瑪漢大學政治學者布尼亞基阿特（Boonyakiat Karavekphan）告訴日經亞洲：「法院判決將進一步打擊為泰黨的聲望，意味著該黨可能在下次大選中失利。」

