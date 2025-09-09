尼泊爾解除社群媒體禁令 總理下令調查致命抗議

快訊

中央社／ 加德滿都9日綜合外電報導
上千名尼泊爾青年8日在首都加德滿都發起抗議，反對政府的社交媒體禁令，並譴責當局貪腐問題。路透
尼泊爾封鎖社群媒體引發「Z世代」示威，造成19人死亡、逾100人受傷。一名部長今天表示，政府已解除禁令，相關應用程式已恢復運作。總理奧利下令調查抗議事件。

內閣發言人兼通訊及資訊科技部長古隆（PrithviSubba Gurung）表示，政府已撤銷上週實施的社群媒體禁令。古隆告訴路透社：「我們已經撤回對社群媒體的封鎖。相關應用程式目前已恢復運作。」

總理奧利（K.P. Sharma Oli）表示，「來自不同自利勢力的滲透」引發了暴力事件，讓他深感悲痛。他指出，政府將向罹難者家屬發放撫恤金，並向傷患提供免費治療。

奧利在昨天深夜發出的信件中表示：「政府不贊成停用社群媒體，並將確保創造適合使用的環境。」他還表示：「將成立調查小組，在15天內查明事件原因、評估損失並提出措施，以確保這類事件未來不再重演」。

這波抗議蔓延到尼泊爾其他城市，籌畫者稱這是「Z世代示威」。他們指出，這些抗議反映了年輕人對政府在打擊貪腐與提升經濟機會方面缺乏作為的普遍不滿。

尼泊爾政府上週決定封鎖包括臉書（Facebook）在內的多個社群媒體平台，這項決定激起年輕人的憤怒。官員表示，這次封鎖是為了打擊假帳號、錯誤訊息與仇恨言論，針對的是未向政府註冊的社群媒體平台。

緬甸「恢復正常」？軍政府營造和平假象，台灣勿成幫兇

緬甸軍政府2025年8月底宣布，將在12月28日開始舉辦緬甸全國選舉。為了讓這場選舉大戲順利進行，軍政府終止了已經連續延長7次的國家緊急狀態，並在中國九三閱兵時表忠示好，期望讓理念相近的國家背書，承認年底的選舉結果。但事實上，從去年開始緬軍政府強徵了超過7萬青年上戰場；超過4年的內戰衍生至少360萬的境內流離失所者，並仍有超過2萬2千名政治犯遭到關押。從一切跡象看來，緬甸並沒有恢復正常。台灣多個NGO跟幾個國際NGO在8月底發起連署信，呼籲台灣政府採取一切必要措施，確保處於危險中的緬甸人不被強制遣返回緬甸。切勿因為緬甸表面上解除了國家緊急狀態，就將來台躲避戰災的緬甸族群遣返回國，進而成為緬甸軍政府迫害人權的幫兇。

