美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人因違法工作被拘留。歐新社
美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人因違法工作被拘留。事件凸顯美國高科技製造業長期缺乏熟練工與專業人力，而政府卻吝於簽發外籍專業簽證。韓企並非孤例，台積電在亞利桑那廠、英特爾在俄亥俄園區也因同樣問題吃盡苦頭。

彭博資訊8日報導，如此大規模且專門鎖定技術工人的掃蕩並不常見，已讓同樣在美投資數十億美元的三星電子、SK On等韓企感到震驚。南韓分析人士直言，專家、工程師與分包商赴美支援至關重要，一旦這條供應鏈被切斷，將拖延工期、推高成本，並削弱原本預期能帶動產業復甦的投資效益。元大證券南韓分析師李安娜（Anna Lee，音譯）警告，喪失關鍵人力後，現代電池廠2026年上半年量產計畫「幾乎不可能實現」。

知情人士透露，川普任內已有韓企因簽證延宕而難以調派分包商，技術協調被迫延誤。電池產業官員指出，生產線設計專家「無法被取代」，僅有電工或基礎技術支援可由當地人力填補。

彭博報導提到，其他在美設廠的亞洲製造商也因而遇到問題，曾動用海外人力執行特定技術任務，但人數通常是數十人，而非數百人。

南韓媒體News1報導指出，台積電亞利桑那Fab 21廠曾計畫從台灣調派約1000名技術員工，補足近一半人力需求，但遭當地工會強烈反彈，指責搶走美國人就業機會。英特爾在俄亥俄州建設Silicon Heartland半導體園區，也因缺乏熟練技術人力而進度受阻。

根據世界經濟論壇（WEF）7 月報告，美國目前有超過40萬個製造業職缺，隨著嬰兒潮世代退休，未來10年恐有 190萬職位無人填補。問題不只在數量，更在於專業技能缺口：全美有2成工廠因缺乏特定技術人力而無法發揮最大產能。尤其在人工智慧、半導體等尖端產業，美國勞工統計局估算2023至2033年間將額外需要約100萬名數理工（STEM）專業人才。

