北韓官媒：金正恩督導洲際彈道飛彈引擎測試

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。(美聯社)
北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩親自視察一款為洲際彈道飛彈（ICBM）設計的固體燃料引擎測試。

北韓中央通信社（KCNA）今天以英文稿報導，北韓飛彈管理局（Missile Administration）「於9月8日再次進行高推力固體燃料引擎的地面噴射測試，試驗中使用了碳纖維複合材料」。

北韓中央通信社表示：「敬愛的金正恩同志親自視察了這項重要試驗」

根據北韓中央通信社，這次是「第9次地面噴射測試」，同時也是「研發過程中的最後一次」。

北韓中央通訊社引述金正恩的話稱，這款新型火箭引擎「預示北韓核子戰略力量的擴展與強化將出現重大變化」。

北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩透過望遠鏡觀察引擎測試的火焰。另一張照片則呈現測試過程中發出的紅色水平火焰。

數天前，金正恩才在北京出席紀念日本於二次大戰投降的閱兵，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並肩出席。

多年來，北韓持續測試長程飛彈，據信這些飛彈足以打擊美國本土。

平壤也已推出固體燃料型飛彈，相較於液體燃料飛彈，固體燃料型更容易機動、隱蔽和迅速發射。

