北韓官媒：金正恩督導洲際彈道飛彈引擎測試
北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩親自視察一款為洲際彈道飛彈（ICBM）設計的固體燃料引擎測試。
北韓中央通信社（KCNA）今天以英文稿報導，北韓飛彈管理局（Missile Administration）「於9月8日再次進行高推力固體燃料引擎的地面噴射測試，試驗中使用了碳纖維複合材料」。
北韓中央通信社表示：「敬愛的金正恩同志親自視察了這項重要試驗」
根據北韓中央通信社，這次是「第9次地面噴射測試」，同時也是「研發過程中的最後一次」。
北韓中央通訊社引述金正恩的話稱，這款新型火箭引擎「預示北韓核子戰略力量的擴展與強化將出現重大變化」。
北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩透過望遠鏡觀察引擎測試的火焰。另一張照片則呈現測試過程中發出的紅色水平火焰。
數天前，金正恩才在北京出席紀念日本於二次大戰投降的閱兵，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並肩出席。
多年來，北韓持續測試長程飛彈，據信這些飛彈足以打擊美國本土。
平壤也已推出固體燃料型飛彈，相較於液體燃料飛彈，固體燃料型更容易機動、隱蔽和迅速發射。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言