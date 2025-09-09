快訊

誰能接替石破茂當上日本首相？美媒：與川普相處成關鍵考量

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日在華府聖經博物館舉行的活動上，向白宮宗教自由委員會發表講話。美聯社
美國總統川普8日在華府聖經博物館舉行的活動上，向白宮宗教自由委員會發表講話。美聯社

華爾街日報8日報導，日本首相石破茂7日宣布辭職，執政的自民黨在選擇新任黨總裁面臨的困境，與許多西方民主國家建制政黨熟悉的兩難情況相似：究竟是挑選右派候選人以吸引失望的保守選民回流，還是選擇更中間派的領袖來擴大支持？而該黨考量的關鍵問題之一，則是誰能與美國總統川普相處得最好。

專家與國會議員普遍認為，眾議員高市早苗以及農林水產大臣小泉進次郎是目前的領先人選。高市屬於保守派，延續已故前首相安倍晉三的擴張性經濟政策；小泉雖是經驗尚淺的新一代溫和派，卻擁有川普偏好的活力與光鮮形象。兩人過去都曾接近當上首相，在2024年9月的黨總裁選舉中分別名列第二與第三，目前都尚未正式表態參選。

專家認為，專家指出，高市在意識形態上可能更接近川普，且與安倍關係密切，考慮到川普喜愛安倍這位前高爾夫球球友和盟友，這對她將是加分。小泉則帶來相對年輕、充滿活力且略帶魅力的形象，妻子是法日混血的電視主持人，這些特質同樣可能獲得川普青睞。

不過，管理對美關係需要技巧。專家與官員表示，美日關係總體良好，但因川普的關稅政策，並且要求日本及其他盟國增加防務支出，雙方仍存在一定緊張。此外，如何、何時以及在哪裡落實承諾的5500億美元對美投資，以及美方可能對半導體與藥品出口加徵關稅，都是潛在摩擦點。

除了高市與小泉，其他可能參選者包括內閣官房長官林芳正與前經濟安全保障大臣小林鷹之。前外相茂木敏充則是目前唯一正式宣布參選的候選人。在美國關係方面，茂木可能具有優勢：他曾在川普第一任期處理美日貿易談判，擁有實際合作經驗。

無論誰能脫穎而出，都必須經過國會投票才能成為下一任首相，而自民黨內部分裂嚴重，缺乏國會多數，必須依靠小黨推動政策。天普大學日本校區國際事務副教授納多（Paul Nadeau）表示，下一任首相的最大挑戰是如何有效治理。他說：「能否推動政務，端看誰擁有最大的政治資本。歸根究柢，關鍵在於能否兌現承諾。」

