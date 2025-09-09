華爾街日報：台海戰爭決勝點是潛艦 美中攻防劇本曝光

華爾街日報8日報導，潛艦正成為美中競爭的新戰場，中國潛艦艦隊在技術與規模上急速成長，潛艦變得更安靜且致命；美國則仍擁有更先進的全核動力潛艦與隱形技術優勢，但受制於產能不足。目前，美軍全球潛艦部隊有6成部署在印太地區，專家研判台海若爆發戰爭，潛艦將是二戰以來最可能左右戰局的關鍵武器。屆時，中國或以常規與核潛艦封鎖台灣，美軍則可能動用新式維吉尼亞級等攻擊潛艦反制，獵殺中方艦艇並阻斷補給。

華府智庫「傳統基金會」資深研究員薩德勒（Brent Sadler）指出，中國在潛艦作戰方面，處於技術飛躍的關口，能顯著降低噪音，變得極難追蹤。

中國開發中的095型新艦預計配備巡弋飛彈的垂直發射管，具備高度隱匿性。改良後的常規動力「元級」潛艦則採用「不依賴空氣推進」技術，可更長時間潛航。北京在九三閱兵時展示水下載具與自主魚雷，顯示研發多樣化。不過，中國一款結合核能與常規動力的小型攻擊潛艦，去年因原型艦在船廠沉沒而進度受挫。

美軍整體來說仍在技術上領先，擁有更安靜、火力更強的全核動力艦隊。維吉尼亞級攻擊潛艦正進行升級，將具備更大載彈量與隱匿性能。美軍同時導入人工智慧、水下載具與感測器，強化水下作戰。

然而，美國正面臨造艦產能不足。國會研究處數據顯示，2023財政年度僅67%的攻擊潛艦能保持戰備，部分因維護延宕而長期閒置。新艦建造速度也遠低於需求，首艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦延後至2029年交付，新一代SSN(X)核動力攻擊潛艦更要等到2040年代才可能開工。

專家研判，若北京入侵台灣，中國或動用常規潛艦回防沿海，並以新型核動力潛艦阻止美國馳援。美軍潛艦則可能攻擊與追獵中國艦艇；或者試圖將中國艦艇困在台灣海峽，阻止對台形成包圍。另外，美軍潛艦同時具備對陸飛彈攻擊能力，可直接打擊中國內陸目標，並切斷中國向南方的補給航線。

華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）解釋，潛艦極具價值，相對小規模的投入就能投射龐大軍事力量，不需大量人員，也不像戰機或水面艦艇暴露在中國飛彈威脅下。

屆時若隨情勢升溫，日本、南韓、新加坡、澳洲，甚至法國與英國恐被捲入，加入對抗中國的聯盟，而這些國家的潛艦可能被派遣執行各種任務，從直接作戰、護航海上運輸線，甚或阻止中國取得關鍵資源。