金磚國家領袖線上峰會 同斥保護主義與關稅勒索

金磚國家11成員國今天舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」，部分金磚成員係美國總統川普貿易戰的重災區。

法新社報導，在巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）倡議下，金磚國家（BRICS）今天以視訊形式舉行領袖會議。魯拉辦公室表示，有必要面對「單邊措施愈演愈烈」的問題。

金磚國家占全球國內生產毛額（GDP）近40%，人口占世界近一半。

金磚國家成員國是魯拉今天所稱「關稅勒索」與「不合理與非法」貿易行為的重災區。

中國國家主席習近平在會中呼籲維護「以世界貿易組織（World Trade Organization）為核心的多邊貿易體系」，反對「一切形式的保護主義」。

美國與中國是世界兩大經濟體，雙方之間的緊張關係導致彼此加課關稅，今年稍早幅度更達3位數，不過後來有所下修。

就拉丁美洲最大經濟體巴西而言，川普對巴西一系列商品徵收史上最高的50%關稅。

川普以關稅懲罰巴西，因為他認為巴西對其右翼盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）加以「政治迫害」。巴西最高法院本週將裁定波索納洛是否於2022年大選敗給魯拉後，密謀試圖繼續掌權。

魯拉今天表示：「關稅勒索正走向常態，成為征服市場與干涉內政的手段。」

美國也對印度進口產品徵收高達50%關稅，理由是印度透過購買俄羅斯石油，助長俄羅斯攻擊烏克蘭。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在峰會表示，世界需要可持續的貿易。他並補充說，「增加貿易障礙與讓交易複雜化，於事無補」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與習近平、北韓領導人金正恩及印度總理莫迪（Narendra Modi）

在中國會晤後，也參加了這場視訊會議。

美國與南非就華盛頓一系列國內外政策意見相左，川普對南非祭出高達30%的關稅，這是在撒哈拉以南非洲地區最高的關稅稅額。

川普曾多次指控具歐洲血統的南非白人遭「種族滅絕」，雖然這些指控已被駁斥，不過他將不會出席今年稍後在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的20國（G20）集團峰會。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在一份準備好的講稿對金磚國家領袖表示：「單邊關稅行動正加深貿易保護主義，給全球南方世界（Global South）國家帶來巨大困難與危險。」

金磚國家成員還包括印尼、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。