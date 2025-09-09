尼泊爾掀Z世代示威 抗議訴求與警方反應一次看

尼泊爾發生數十年來最嚴重的騷亂，抗議群眾因不滿政府關閉社群媒體與貪腐猖獗試圖闖入國會，促使警察發射催淚瓦斯與橡皮子彈驅散，這波抗議在兩座城市造成至少19人死亡。

● 抗議群眾是誰？

數以千計的尼泊爾年輕人，許多為20多歲或甚至更年輕，聚集在首都加德滿都（Katmandu）與其他城市抗議。許多抗議人士是學生，他們穿著學校或大學制服參加示威。主辦單位者稱這些抗議為「Z世代示威」。

● 群眾怒火從何而來？

上週，尼泊爾政府封鎖多個社群媒體平台，原因是這些公司未能根據打擊濫用的新規範，在設定的期限內完成註冊。

尼泊爾政府表示，社群媒體使用者會創建假身分，在這些平台散布仇恨言論與假新聞，並從事詐騙與其他犯罪行為。

尼泊爾政府稍早發布公告，指示主管機關尼泊爾電信管理局（Nepal Telecommunications Authority）關閉沒有註冊的社群媒體，但沒有說明哪些平台將受到處置。尼泊爾政府稍早表示，等到這些平台遵守命令，服務才會恢復。

據尼泊爾媒體報導，被禁用的平台包括Meta旗下的臉書、Instagram與WhatsApp，以及Alphabet的YouTube、中國騰訊與Snapchat、Pinterest和X。

然而，在這波抗議造成19人死亡與100多人受傷後，尼泊爾內閣發言人兼通訊及資訊科技部長古隆（Prithvi Subba Gurung）今天表示，政府已撤銷上週實施的社群媒體禁令。古隆告訴路透社：「我們已經撤銷關閉社群媒體的決定，目前已經恢復運作。」

● 抗議群眾的訴求是什麼？

許多尼泊爾民眾認為國家貪腐猖獗。總理奧利（K.P. Sharma Oli）領導的政府因未能兌現打擊貪腐的承諾，或在解決長期存在的經濟問題上取得進展，因而遭到反對派批評。

尼泊爾年輕人表示，這波抗議表達了他們對社群媒體禁令的普遍不滿。

● 9月8日發生了什麼事？

數以千計的年輕人在尼泊爾各大城市發起抗議，造成至少19人喪命與數十人受傷。

在首都加德滿都，抗議群眾突破路障闖入國會大廈，放火焚燒一輛救護車，並朝駐守國會外的鎮暴警察投擲物品。警方獲指示可動用水砲、警棍與橡皮子彈控制憤怒的群眾。軍隊也出動，加德滿都實施宵禁。

警方表示，東部城鎮伊塔哈里（Itahari）的抗議活動演變為暴力衝突，造成2人死亡。

● 聯合國籲迅速展開透明調查

聯合國人權辦公室夏姆達薩尼（Shamdasani）發表聲明表示：「我們對今天尼泊爾抗議者遭殺害與受傷的事件感到震驚，並敦促展開迅速且透明的調查。」

夏姆達薩尼說：「我們已接獲多起令人深感擔憂的指控，指稱安全部隊不必要或過度使用武力。」

國際特赦組織（Amnesty International）表示，抗議群眾遭到實彈射擊。