挪威國會大選 總理領導左翼聯盟勝出
由挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）領導的左翼聯盟今天在國會大選勝出；這次選舉也看到反移民的進步黨（ProgressParty）支持率創下歷史新高。
斯托爾預料將在其他4個左翼政黨支持下，繼續領導工黨（Labour）政府。
挪威這次選舉主要聚焦國內議題，但地緣政治，包括美國總統川普的政策及俄烏戰爭，也對選情產生影響。
投票結果顯示，挪威由5個政黨組成的左翼聯盟，在169席國會中取得87席微弱多數，右翼聯盟則獲得82席，這是在大多數選票完成計票後的結果。
65歲的斯托爾在開票之夜的集會上歡呼：「我們知道會很接近，的確如此。我們知道必須全力以赴，我們也做到了…我們成功了。」
工黨得票率約28%。
本次選舉同時見證反移民、反建制的進步黨支持度創新高，較2021年大選得票翻倍成長。
在年輕選民，特別是男性支持下，進步黨成為最主要在野力量，約獲24%選票，超越前總理瑟爾貝克（Erna Solberg）領導、創下20年來最差選舉成績的保守黨（Conservative Party）。
保守黨得票率僅14.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言