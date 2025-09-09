川普派軍艦加勒比海緝毒 委國總統部署逾2萬兵力
美國總統川普與委內瑞拉之間緊張情勢升高，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，他已在加勒比海沿岸及與哥倫比亞的邊界部署了2萬5000名部隊。
上週，美國軍方在加勒比海炸毀一艘來自委內瑞拉疑似運毒船，船上有11人。川普表示，這艘船屬於委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），但所提供的證據有限。
馬杜洛昨晚在社群媒體發文表示，他已經派遣「我們光榮的玻利瓦爾國民軍（National Bolivarian ArmedForces）2萬5000人」前往東北海岸、委國與哥國交界處。委內瑞拉的大煉油廠便是集中在東北岸。
他又說，此次部署的目的在確保「國家主權、維護國家安全，以及為和平而戰」。馬杜洛並未明確提到川普。
川普先前以打擊委內瑞拉毒品走私為由，下令在加勒比海部署軍艦，其規模是近年來最大。
隨後委內瑞拉派兩架戰機靠近在公海上活動的美國海軍艦艇。川普則揚言，若委內瑞拉軍機危及美方部隊，將予擊落。
根據軍方消息人士，委內瑞拉軍隊現約有12萬3000人。馬杜洛表示，另有22萬人加入了民兵組織。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
