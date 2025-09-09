南韓派包機赴美接回被拘公民 「驅逐或自願離境」美韓不同調

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國執法人員突襲喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人。美聯社
美國執法人員突襲喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人。美聯社

美國執法單位4日突襲喬治亞州埃拉貝爾市的現代與LG電池工廠，逮捕約300名南韓人，南韓方面正積極爭取讓他們以自願離境方式回國，而非直接遭到驅逐。南韓外交部長趙顯8日證實，首爾與華府已就避免這些人在未來赴美時遭受不公待遇達成初步協議，但美國國土安全部長諾姆仍強調，他們將被「驅逐出境」。

根據韓民族日報報導，自願離境與強制遣返不同，因為是當事人同意離開美國，不會留下遣返紀錄。若非法滯留時間不足180天，也不會觸發單獨的入境禁令，日後仍可不受限制地再次入境美國。這項安排是南韓政府在高層外交層面努力推動的成果，目的是將「被拘留的南韓公民與企業損失降至最低」。

韓聯社報導，趙顯接受國會外交統一委員會緊急質詢時，被問及「外交部是否已與美方達成協議，確保相關人員今後赴美不會再遭不公待遇」時證實，雙方已達成初步共識，目前仍待美方最後確認。

當被追問「即便這些人選擇自願離境，未來5年是否仍會被禁止入境」時，趙顯則表示，兩國正朝著相關人員訪美不受限制的方向協商，進展十分順利。

不過，正在英國倫敦參加「五眼聯盟」會議的諾姆，面對記者詢問300多名南韓公民的後續處置時，明確表示他們將依法遭到驅逐。她說：「我們正在遵守法律，他們將依法被驅逐出境。」並補充指出：「其中少數人涉及的犯罪行為不僅僅是逾期居留，他們將為此承擔後果。」

韓聯社指出，目前尚不清楚諾姆為何使用「驅逐」一詞。南韓方面則持續透過外交管道，力圖避免這些被捕公民遭到驅逐，以免他們未來在入境美國時面臨限制等不利影響。

根據報導，大韓航空最快10日將派出一架波音747-8i包機接回300多名南韓公民，該客機擁有368個座位，因此可以載回所有被拘人員，預計於當地時間10日晚間起飛返國。

