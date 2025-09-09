歐美演藝圈1800多人連署 拒與以色列影業合作

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

超過1800多位演藝人員和製片人今天發起連署，承諾不與他們認為涉及以色列壓迫巴勒斯坦的以國電影機構合作，署名者不乏好萊塢當今熠熠紅星。

路透社報導，以色列在加薩的軍事行動導致人道危機日益加劇之下，若干企業已因與以國政府有往來而面臨杯葛和抗議聲浪，特別是加薩境內的巴勒斯坦人無法溫飽，連幼童也不例外，影像曝光後，引發全球憤慨。

承諾書寫道，受到「電影人團結對抗種族隔離」（Filmmakers United Against Apartheid）當初拒絕在種族隔離南非放映作品的行動啟發，「我們承諾不與涉及針對巴勒斯坦人的種族滅絕和種族隔離的以色列相關電影機構合作，包含影展、電影院、廣播平台及製作公司，也不放映作品或出席活動。」

承諾書表示，他們並沒有呼籲任何人停止與以色列籍人士合作，而是「要求電影工作者拒絕與涉及侵害人權的以色列機構合作」。

承諾書指出，以色列電影機構曾參與「洗白或正當化」針對巴勒斯坦人的侵害行為。

內文並點出，荷蘭海牙的國際法院（ICJ）去年的意見書寫道，以色列占領巴勒斯坦土地屬非法行為；此外，多位人權專家和學者的評估也說，以軍在加薩的攻勢相當於種族滅絕。

簽署人包括影星奧莉薇雅柯爾曼（OliviaColman）、艾瑪史東（Emma Stone）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、里茲阿邁德（Riz Ahmed）、哈維爾巴登（JavierBardem）和辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）等。

以色列政府先前曾出面駁斥針對以色列機構的杯葛呼聲，認為這是歧視行為。以色列表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月突襲以南，殺害1200人、擄走250多人之後，以方對哈瑪斯控制的加薩發動軍事行動等同「自衛」。

以色列對加薩的軍事行動迄今已奪走數萬條人命，讓加薩境內所有居民流離失所，並掀起饑荒危機。

上週，描述巴勒斯坦5歲女童去年在加薩遭以軍殺害的電影「欣德拉賈布之聲」（The Voice of HindRajab），在威尼斯影展贏得全場起立鼓掌致意。這部片的執行製作群包括布萊德彼特（Brad Pitt）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）。

