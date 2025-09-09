快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

影／墨西哥火車撞雙層巴士！釀10死61傷 車頂被削平畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。美聯社
墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。美聯社

墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。當局指出，巴士疑似企圖搶在行駛中火車前通過，結果釀成慘劇。根據社群流出畫面，巴士遭火車攔腰撞上後卡在其頂部，巴士殘骸也見車頂幾乎被掀翻、削平，十分駭人。

根據地方政府，事故發生於墨西哥州阿特拉科穆爾科（Atlacomulco）與鄰近米卻肯州馬拉瓦蒂奧（Maravatio）之間的工業區公路，距離首都墨西哥城約115公里。

現場影像顯示，巴士上層前端遭撞擊後幾乎全毀，金屬骨架嚴重凹陷，救難人員隨即封鎖周邊道路並展開搶救。

墨西哥州檢方表示，死者包括7名女性與3名男性，部分傷者仍在重症治療中，也有數人已陸續出院。

鐵路營運商「加拿大太平洋堪薩斯城墨西哥公司」（CPKC）聲明對罹難者家屬表達哀悼，並呼籲駕駛人遵守鐵道口號誌與停車規定，避免悲劇再發生。客運公司Herradura de Plata尚未回應媒體詢問。

巴士是墨西哥人主要的交通方式之一，而雖然貨運火車普遍，但客運鐵路線仍相對有限。

拉丁美洲經常發生致命客運事故。根據墨西哥政府最新數據，2023年全國聯邦公路共發生1萬2099起交通事故，造成超過1億美元損失，6400人受傷，近1900人死亡。今年2月，墨西哥南部也曾發生一起嚴重車禍，一輛自坎昆（Cancun）開往塔巴斯科（Tabasco）的巴士撞上拖車後起火，造成40多人喪生。

墨西哥中部8日發生嚴重車禍，巴士遭貨運列車攔腰撞上，殘骸可見巴士車頂被掀翻削平。新華社
墨西哥中部8日發生嚴重車禍，巴士遭貨運列車攔腰撞上，殘骸可見巴士車頂被掀翻削平。新華社

巴士 墨西哥 交通事故

延伸閱讀

憂川普突襲移民行動 芝加哥周末傳統遊行冷清緊繃

音樂真能作胎教

射箭／黃逸柔、張正韋淘汰韓國 射箭世錦賽與墨西哥爭銅

在香港搭巴士未繫安全帶 明年1.25起恐罰5000元、囚3個月

相關新聞

影／墨西哥火車撞雙層巴士！釀10死61傷 車頂被削平畫面曝

墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。當局指出，巴士疑似企圖搶...

日自民黨10月4日改選黨魁 確定由百萬黨員投票

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上...

華府直擊／關稅案美最高院掌川普命運 戰場恐回國會？

美國總統川普的對等關稅政策日前在美國上訴法院敗訴，即將由最高法院決定最後的命運，美國財政部長貝森特警告說，如果最高法院宣告關稅違法，美國恐要歸還今年一半的關稅收入，勢必重重打擊美國財政；而川普政府若不能贏得勝訴，勢必也將面臨國際信用破產，並承受嚴重的政治後果，無疑衝擊共和黨明年的期中選舉。 聯合報華府特派記者陳熙文帶來第一手觀察，為讀者回顧此案發展、重大轉折、以及未來可能的走向…

信任投票難過關 法總理貝胡將下台

法國總理貝胡八日預料輸掉國會下議院「國民議會」的信任投票，勢必讓法國進一步陷入政治不確定。貝胡已是法國一年來第三名總理，...

尼泊爾青年示威高喊解禁社群媒體 警驅離釀19死

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊八日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

耶路撒冷公車站爆槍響6死8傷 槍手遭擊斃

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部八日爆發槍擊事件，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，朝公車站一輛進站公車和等車人群開火，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。