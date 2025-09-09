影／墨西哥火車撞雙層巴士！釀10死61傷 車頂被削平畫面曝

墨西哥中部8日發生嚴重交通事故，一輛貨運火車與雙層客運巴士相撞，造成至少10人死亡、61人受傷。當局指出，巴士疑似企圖搶在行駛中火車前通過，結果釀成慘劇。根據社群流出畫面，巴士遭火車攔腰撞上後卡在其頂部，巴士殘骸也見車頂幾乎被掀翻、削平，十分駭人。

根據地方政府，事故發生於墨西哥州阿特拉科穆爾科（Atlacomulco）與鄰近米卻肯州馬拉瓦蒂奧（Maravatio）之間的工業區公路，距離首都墨西哥城約115公里。

現場影像顯示，巴士上層前端遭撞擊後幾乎全毀，金屬骨架嚴重凹陷，救難人員隨即封鎖周邊道路並展開搶救。

墨西哥州檢方表示，死者包括7名女性與3名男性，部分傷者仍在重症治療中，也有數人已陸續出院。

鐵路營運商「加拿大太平洋堪薩斯城墨西哥公司」（CPKC）聲明對罹難者家屬表達哀悼，並呼籲駕駛人遵守鐵道口號誌與停車規定，避免悲劇再發生。客運公司Herradura de Plata尚未回應媒體詢問。

巴士是墨西哥人主要的交通方式之一，而雖然貨運火車普遍，但客運鐵路線仍相對有限。

拉丁美洲經常發生致命客運事故。根據墨西哥政府最新數據，2023年全國聯邦公路共發生1萬2099起交通事故，造成超過1億美元損失，6400人受傷，近1900人死亡。今年2月，墨西哥南部也曾發生一起嚴重車禍，一輛自坎昆（Cancun）開往塔巴斯科（Tabasco）的巴士撞上拖車後起火，造成40多人喪生。

