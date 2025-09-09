墨西哥貨運列車撞上雙層巴士 至少8死45人受傷
墨西哥當局指出，一列貨運列車今天在首都墨西哥市西北方一座城鎮撞上一輛雙層巴士，造成至少8人喪命、45人受傷。
美聯社報導，這起重大事故發生於墨西哥市西北方的阿特拉科木科鎮（Atlacomulco）。
墨西哥州的民防機構透過社群媒體X平台表示，相關當局仍在事發現場進行作業。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，貨運列車撞雙層巴士的事發原因目前仍不明朗。
社群平台流傳的一段影片可以看到，雙層巴士緩慢駛經平交道，但高速行駛的列車突然出現畫面中，並直接攔腰撞上巴士。
另一段影片顯示，遭撞擊後的巴士停在鐵道旁邊，車頂已經不見。
