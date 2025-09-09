墨西哥貨運列車撞上雙層巴士 至少8死45人受傷

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導

墨西哥當局指出，一列貨運列車今天在首都墨西哥市西北方一座城鎮撞上一輛雙層巴士，造成至少8人喪命、45人受傷。

美聯社報導，這起重大事故發生於墨西哥市西北方的阿特拉科木科鎮（Atlacomulco）。

墨西哥州的民防機構透過社群媒體X平台表示，相關當局仍在事發現場進行作業。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貨運列車撞雙層巴士的事發原因目前仍不明朗。

社群平台流傳的一段影片可以看到，雙層巴士緩慢駛經平交道，但高速行駛的列車突然出現畫面中，並直接攔腰撞上巴士。

另一段影片顯示，遭撞擊後的巴士停在鐵道旁邊，車頂已經不見。

相關新聞

日自民黨10月4日改選黨魁 確定由百萬黨員投票

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上...

耶路撒冷公車站爆槍響6死8傷 槍手遭擊斃

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部八日爆發槍擊事件，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，朝公車站一輛進站公車和等車人群開火，造成...

信任投票難過關 法總理貝胡將下台

法國總理貝胡八日預料輸掉國會下議院「國民議會」的信任投票，勢必讓法國進一步陷入政治不確定。貝胡已是法國一年來第三名總理，...

尼泊爾青年示威高喊解禁社群媒體 警驅離釀19死

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊八日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

韓日防長會談 允聯美抗北韓核威脅

南韓國防部八日表示，南韓國防部長安圭伯與日本防衛大臣中谷元同意與美國保持密切合作，以因應北韓核武威脅，以及北韓與俄羅斯日...

尼泊爾青年抗議社群媒體禁令 警方驅離釀19死、100多人傷

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊8日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

