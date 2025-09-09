國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

法國國會今天對總理白胡的政府進行信任投票，但在任僅9個月的白胡沒能過關，總統馬克宏將尋找新總理人選，法國也因此陷入新的政治危機。

法新社報導，法國國民議會（National Assembly）的信任投票結果顯示，有364位議員表達對政府不信任，只有194名議員表達信任。

國民議會議長布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet）表示，根據法國憲法第50條，總理必須提出內閣總辭。

一位親近白胡（Francois Bayrou）的不具名人士告訴法新社，白胡將於明天上午向總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。

法國總統府已經指出，馬克宏會在未來幾天內任命新總理。

白胡是馬克宏從2017年擔任法國總統以來的第6位總理，也是現代法國史上首位在信任投票而非不信任投票中被罷黜的總理。

白胡領導的少數政府日前試圖讓撙節預算案取得足夠支持，他於8月25日宣布將在國會提出信任投票，此舉震驚法國政壇。

法國 總理 馬克宏

延伸閱讀

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

法國恐再更換總理 考驗馬克宏施政智慧

白胡信任投票難過關 法國政局恐更動盪

法總理恐下台 股債風險升

相關新聞

日自民黨10月4日改選黨魁 確定由百萬黨員投票

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上...

耶路撒冷公車站爆槍響6死8傷 槍手遭擊斃

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部八日爆發槍擊事件，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，朝公車站一輛進站公車和等車人群開火，造成...

信任投票難過關 法總理貝胡將下台

法國總理貝胡八日預料輸掉國會下議院「國民議會」的信任投票，勢必讓法國進一步陷入政治不確定。貝胡已是法國一年來第三名總理，...

尼泊爾青年示威高喊解禁社群媒體 警驅離釀19死

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊八日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

韓日防長會談 允聯美抗北韓核威脅

南韓國防部八日表示，南韓國防部長安圭伯與日本防衛大臣中谷元同意與美國保持密切合作，以因應北韓核武威脅，以及北韓與俄羅斯日...

尼泊爾青年抗議社群媒體禁令 警方驅離釀19死、100多人傷

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊8日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。