國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台
法國國會今天對總理白胡的政府進行信任投票，但在任僅9個月的白胡沒能過關，總統馬克宏將尋找新總理人選，法國也因此陷入新的政治危機。
法新社報導，法國國民議會（National Assembly）的信任投票結果顯示，有364位議員表達對政府不信任，只有194名議員表達信任。
國民議會議長布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet）表示，根據法國憲法第50條，總理必須提出內閣總辭。
一位親近白胡（Francois Bayrou）的不具名人士告訴法新社，白胡將於明天上午向總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。
法國總統府已經指出，馬克宏會在未來幾天內任命新總理。
白胡是馬克宏從2017年擔任法國總統以來的第6位總理，也是現代法國史上首位在信任投票而非不信任投票中被罷黜的總理。
白胡領導的少數政府日前試圖讓撙節預算案取得足夠支持，他於8月25日宣布將在國會提出信任投票，此舉震驚法國政壇。
