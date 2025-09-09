聽新聞
信任投票難過關 法總理貝胡將下台

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

法國總理貝胡八日預料輸掉國會下議院「國民議會」的信任投票，勢必讓法國進一步陷入政治不確定。貝胡已是法國一年來第三名總理，若下台，總統馬克宏很可能得又一次找總理，來帶領政府通過明年預算案。

美聯社和路透八日報導，國民議會五七七名議員中，已逾三百二十名極右派和左翼等陣營議員表態將投票反對貝胡政府。馬克宏的親歐中間派和其保守派盟友只有二百一十席，貝胡不可能過關。許多不同立場在野領袖都說將推翻貝胡；極左政黨「不屈法國」的梅蘭雄說，貝胡政府會垮，其他左、右翼人士也有類似看法。

這次信任投票預定當地八日下午舉行。法國政府若又垮台，恐加深其國內癱瘓，讓歐洲團結受挫。

七十四歲的貝胡是馬克宏連任後第四名總理。鑒於四名中間偏右總理都未能搞定國會，已拒絕解散國會的馬克宏接下來可能提名中間偏左人士或技術官僚。馬克宏要選誰或多快要選並無規定，期間貝胡可能暫當看守總理。

去年六月，極右派政黨在歐洲議會選舉大有斬獲，馬克宏隨後解散國民議會提前改選，希望強化對國會掌控，不料引火燒身，導致現代史上首度沒有任一主導的政治陣營掌控國會。馬克宏門生、時任總理艾塔爾去年九月下台，馬克宏讓保守派的巴尼耶接任，但同年十二月就遭倒閣，是現代最短命總理。

馬克宏對國會掌控弱化之際，法國的債務逐漸膨脹，部分原因是新冠疫情和生活成本危機期間，政府慷慨解囊。

法國公共債務的ＧＤＰ占比增至百分之一一三點九，正急需整頓財政。貝胡說，需要做艱難決定，並為法國明年預算提出四百四十億歐元的巨額撙節開支計畫。

