快訊

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

「幸福國度」被禁社群媒體引爆Z世代怒火 警方鎮壓抗議群眾釀14死

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
上千名尼泊爾青年8日在首都加德滿都發起抗議，反對政府的社交媒體禁令，並譴責當局貪腐問題。路透
上千名尼泊爾青年8日在首都加德滿都發起抗議，反對政府的社交媒體禁令，並譴責當局貪腐問題。路透

上千名尼泊爾青年8日在首都加德滿都發起抗議，反對政府的社交媒體禁令，並譴責當局貪腐問題。路透引述國家電視台尼泊爾電視台（Nepal Television）報導指出，警察對試圖衝進國會的抗爭者，發射催淚瓦斯及橡膠子彈，至少14人在動盪中身亡、超過50人受傷。

路透報導，包含學生在內的上千名年輕人，紛紛加入8日稍早的抗議行動，許多人穿著自己的學校或大學制服，並帶著國旗及手舉標語，上面寫著「停止貪腐，而不是關閉社群媒體」、「解禁社群媒體」，以及「青年反貪腐」，在加德滿都遊行。

尼泊爾政府決定封鎖包含臉書在的內數個社群媒體平台，在上周引爆青年怒火。在尼泊爾3,000萬人口中，使用網路者約達九成。當局表示，禁令的實施，是由於一些社群平台未成功向官方登記，以打擊包含被用來散布仇恨言論的假社群帳號、假新聞及詐騙等濫用行為。

此外，許多尼泊爾人覺得該國貪腐猖獗，總理奧利（K.P. Sharma Oli）則因未能成功兌現反貪承諾，遭到反對者批評。

抗爭已蔓延至其他城市，行動組織者們稱之為「由Z世代發起的示威」，他們表示，陳抗反映出年輕人對政府普遍的失望，及對政策的憤怒。一名抗議者表示：「這是來自尼泊爾新世代的抗爭。」

一名當地官員表示，一些抗爭者破壞路障，強行進入國會大樓，又向救護車點火、對鎮暴警察丟擲物品，並用摩托車將傷者送往醫院。

加德滿都區政府發言人里賈爾（Muktiram Rijal）告訴路透，警方受命使用水砲車、警棍及橡膠子彈來驅散群眾，軍隊也已在抗爭區域部署。並說，當地時間晚上10:00開始實施的宵禁，範圍已拓展至總理辦公室及其他政府建築物所在地辛哈杜巴（Singha Durbar）區。

尼泊爾 社群媒體 加德滿都

延伸閱讀

尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷

餵狗喝酒被罵翻！若盈經紀公司發聲明：餵酒的人不是她

習與普亭談「人可活150歲」 央視撤使用許可、路透下架

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

相關新聞

尼泊爾青年抗議社群媒體禁令 警方驅離釀19死、100多人傷

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊8日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件，死亡人數從4人增加至5人。警方表示，兩名槍手朝公車站正在等公車的人群...

北京施壓？太平洋島國論壇會議開幕 未邀請中美台

通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國家、對話伙伴國共同出席，但今年的東道主——中國的緊密盟友所羅門群島，阻止了大多數觀察員國家、對話伙伴國出席，其中也包括中國、台灣和美國。

土耳其警局遭槍擊警員2死2傷 嫌犯年僅16歲

土耳其官員表示，土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯

尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷

尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。國營電視台報導，警方發射催...

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

日本共同社報導，美國總統川普7日得知日本首相石破茂宣布請辭，表示「驚訝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。