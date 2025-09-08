「幸福國度」被禁社群媒體引爆Z世代怒火 警方鎮壓抗議群眾釀14死

上千名尼泊爾青年8日在首都加德滿都發起抗議，反對政府的社交媒體禁令，並譴責當局貪腐問題。路透引述國家電視台尼泊爾電視台（Nepal Television）報導指出，警察對試圖衝進國會的抗爭者，發射催淚瓦斯及橡膠子彈，至少14人在動盪中身亡、超過50人受傷。

路透報導，包含學生在內的上千名年輕人，紛紛加入8日稍早的抗議行動，許多人穿著自己的學校或大學制服，並帶著國旗及手舉標語，上面寫著「停止貪腐，而不是關閉社群媒體」、「解禁社群媒體」，以及「青年反貪腐」，在加德滿都遊行。

尼泊爾政府決定封鎖包含臉書在的內數個社群媒體平台，在上周引爆青年怒火。在尼泊爾3,000萬人口中，使用網路者約達九成。當局表示，禁令的實施，是由於一些社群平台未成功向官方登記，以打擊包含被用來散布仇恨言論的假社群帳號、假新聞及詐騙等濫用行為。

此外，許多尼泊爾人覺得該國貪腐猖獗，總理奧利（K.P. Sharma Oli）則因未能成功兌現反貪承諾，遭到反對者批評。

抗爭已蔓延至其他城市，行動組織者們稱之為「由Z世代發起的示威」，他們表示，陳抗反映出年輕人對政府普遍的失望，及對政策的憤怒。一名抗議者表示：「這是來自尼泊爾新世代的抗爭。」

一名當地官員表示，一些抗爭者破壞路障，強行進入國會大樓，又向救護車點火、對鎮暴警察丟擲物品，並用摩托車將傷者送往醫院。

加德滿都區政府發言人里賈爾（Muktiram Rijal）告訴路透，警方受命使用水砲車、警棍及橡膠子彈來驅散群眾，軍隊也已在抗爭區域部署。並說，當地時間晚上10:00開始實施的宵禁，範圍已拓展至總理辦公室及其他政府建築物所在地辛哈杜巴（Singha Durbar）區。