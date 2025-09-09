耶路撒冷公車站爆槍響6死8傷 槍手遭擊斃

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部八日爆發槍擊事件，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，朝公車站一輛進站公車和等車人群開火，造成至少六人死亡、八人受傷。現場一名軍人和一個民眾開槍還擊，擊斃槍手。

這是耶路撒冷近年來傷亡最慘的槍擊案。槍案發生在耶路撒冷北部一個主要十字路口，這條路通往位於耶路撒冷東部的一個猶太人定居點。槍擊現場畫面顯示，在上午交通尖峰時段，數十個民眾從繁忙十字路口的公車站逃跑。於槍擊現場執勤的醫護人員表示，現場到處都是碎玻璃、受傷民眾，以及昏迷不醒躺在馬路上和公車站附近人行道的傷者。

以色列警方說，「兩名恐怖分子乘車抵達」，向公車站開火，一名軍人和一名平民還擊，制服槍手。

以色列媒體確認，死者為年齡在廿五歲至七十九歲之間的男子，和一名六十歲女子。當地醫院表示，其中兩名傷者情況嚴重。

以色列總理內唐亞胡和國家安全部長班吉維爾立即趕到現場視察。內唐亞胡表示，加薩、約旦河西岸和耶路撒冷的「反恐戰爭」仍在持續。他說，「我們正與恐怖主義作戰。戰爭在耶路撒冷持續進行」。

他表示，以色列政府今年在約旦河西岸阻止了數百起襲擊，「但不幸的是，今天沒有成功」。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯並未宣稱犯案，但發表聲明表示歡迎此次襲擊。

另一方面，路透報導，美國總統川普七日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促哈瑪斯與以色列達成停火協議並釋放人質。哈瑪斯重申願就釋放所有人質進行談判，條件是「明確宣布戰爭結束」並要求以軍全面撤出加薩；以色列則尚未證實接受停火提案，但「認真考慮中」。

川普發文說，「以色列已接受了我的條件。現在哈瑪斯也該接受了。我已警告哈瑪斯不接受的後果。這是我最後的警告，不會再有下一次！」

以色列時報指出，這並非川普第一次對哈瑪斯下最後通牒，他三月發文威脅哈瑪斯若不妥協將「付出慘痛代價」，當時也稱那是「最後警告」；上周川普也發文，要求哈瑪斯「立即釋放所有廿名人質」。