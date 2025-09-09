聽新聞
韓日防長會談 允聯美抗北韓核威脅

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓國防部長安圭伯（左）與日本防衛大臣中谷元（右）八日在首爾會面。法新社
南韓國防部長安圭伯（左）與日本防衛大臣中谷元（右）八日在首爾會面。法新社

南韓國防部八日表示，南韓國防部長安圭伯與日本防衛大臣中谷元同意與美國保持密切合作，以因應北韓核武威脅，以及北韓與俄羅斯日益加深的軍事合作。

南韓國防部在聲明中指出，安圭伯與中谷元同意舉行更多防務會談，並重申致力實現朝鮮半島完全無核化承諾。聲明同時提到，兩國還將在人工智慧、無人防衛系統、航太等尖端軍事技術領域加強合作。

韓聯社說，這是尖端科技合作首次被寫入韓日防長會談成果，這項合作若落實，有望推動雙邊安全合作邁上新層次。南韓國防部官員表示，尖端科技合作並非軍事技術合作，雙方將在可適用於國防領域的民間技術方面謀求合作。

這也是日本防衛大臣十年來首次正式訪問首爾，此行正值區域地緣政治緊張加劇之際。北韓領導人金正恩與俄國總統普亭日前高調赴北京，出席中國展示軍力的「九三閱兵」。

中谷元在為期兩天的訪問行程中，還將參訪國立首爾顯忠院以及南韓海軍第二艦隊。

南韓軍方表示，韓、美、日三國將自九月十五日起舉行年度防衛演習，以提升空中、海上與網路作戰能力，應對北韓的核武與飛彈威脅。這項演習緊接著上個月韓美兩軍舉行的大規模兵力動員演訓之後進行，該演訓旨在檢驗防衛應變能力，而北韓則批評此舉是美韓同盟「敵意」的證明。

南韓總統李在明自六月上任以來，一直致力於改善與北韓的關係，但他的善意迄今未獲回應。

上月，李在明曾在東京會晤日本首相石破茂，雙方同意加強安全與經濟合作。不過，石破茂已於七日宣布辭職，為日本帶來一段政策不確定期。

