日自民黨10/4改選黨魁 確定由百萬黨員投票

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上百萬黨員舉行「黨員投票」，與黨籍國會議員一起選出新總裁。目前暫定九月廿二日公告候選人，十月四日投開票。

森山表示，自民黨是扎根於地方的全國性政黨，與會人員認為，應廣泛聽取全國黨員聲音，因此決定舉行「全規型」黨員投票選出新總裁，而非僅由國會議員和地方黨部代表參加的簡略型方式。自民黨九日將召開黨總裁選舉管理委員會確定細節。

去年自民黨總裁選舉也採用這種形式，全國超過一○五萬名黨員和支持者參與投票。目前暫定會由黨籍國會議員的二九五票（不含參眾兩院議長）加上黨員二九五票，共五百九十票來計算。上百萬黨員票計票後會按比率，換算成與議員一樣的二九五票，分配給各參選人。

若依照去年作法，如果無人在第一輪過半勝出，得票最多的前兩名將進入決選，由全體黨籍國會議員和四十七個地方黨部各一票選出。

自民黨前幹事長茂木敏充八日率先宣布參選。內閣官房長官林芳正八日也前往自民黨籍前首相岸田文雄的辦公室，表達希望參加自民黨總裁選舉，請求岸田支持。

黨內普遍寄予厚望的是去年總裁選舉首輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗，及現任農林水產大臣的小泉進次郎，兩人都已展開活動尋求支持。

去年總裁選舉，小泉有高知名度但黨員票不足，在第一輪投票名列第三，未能進入決選。高市則在黨員間有高人氣，但去年在決選對決石破茂落敗。

六十四歲的高市二○二一年首次挑戰總裁選舉，背後有前首相安倍晉三的支持，目前仍得到舊安倍派部分成員力挺。今年七月參院選舉，保守色彩強烈的參政黨吸走部分自民黨支持者，支持高市的議員因此認為，只有高市能奪回保守票源重振自民黨。

ＪＮＮ八日公布下任首相人選民調顯示，高市早苗及小泉進次郎支持率都是百分之十九點三，並列第一，第三名是石破茂。多數受訪者認為石破不必辭職，自民黨支持者更有百分之七十三認為石破沒有必要辭。