聽新聞
0:00 / 0:00

日自民黨10/4改選黨魁 確定由百萬黨員投票

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
JNN做的緊急民調顯示，前經濟安全保障大臣高市早苗（右）及現任農林水產大臣小泉進次郎（左）的支持率相同，第三名是現任首相石破茂（中）。美聯社
JNN做的緊急民調顯示，前經濟安全保障大臣高市早苗（右）及現任農林水產大臣小泉進次郎（左）的支持率相同，第三名是現任首相石破茂（中）。美聯社

日本ＮＨＫ報導，日本首相石破茂七日辭去自民黨總裁一職，自民黨幹事長森山裕八日在黨部舉行會議討論新總裁選舉形式，確定將由上百萬黨員舉行「黨員投票」，與黨籍國會議員一起選出新總裁。目前暫定九月廿二日公告候選人，十月四日投開票。

森山表示，自民黨是扎根於地方的全國性政黨，與會人員認為，應廣泛聽取全國黨員聲音，因此決定舉行「全規型」黨員投票選出新總裁，而非僅由國會議員和地方黨部代表參加的簡略型方式。自民黨九日將召開黨總裁選舉管理委員會確定細節。

去年自民黨總裁選舉也採用這種形式，全國超過一○五萬名黨員和支持者參與投票。目前暫定會由黨籍國會議員的二九五票（不含參眾兩院議長）加上黨員二九五票，共五百九十票來計算。上百萬黨員票計票後會按比率，換算成與議員一樣的二九五票，分配給各參選人。

若依照去年作法，如果無人在第一輪過半勝出，得票最多的前兩名將進入決選，由全體黨籍國會議員和四十七個地方黨部各一票選出。

自民黨前幹事長茂木敏充八日率先宣布參選。內閣官房長官林芳正八日也前往自民黨籍前首相岸田文雄的辦公室，表達希望參加自民黨總裁選舉，請求岸田支持。

黨內普遍寄予厚望的是去年總裁選舉首輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗，及現任農林水產大臣的小泉進次郎，兩人都已展開活動尋求支持。

去年總裁選舉，小泉有高知名度但黨員票不足，在第一輪投票名列第三，未能進入決選。高市則在黨員間有高人氣，但去年在決選對決石破茂落敗。

六十四歲的高市二○二一年首次挑戰總裁選舉，背後有前首相安倍晉三的支持，目前仍得到舊安倍派部分成員力挺。今年七月參院選舉，保守色彩強烈的參政黨吸走部分自民黨支持者，支持高市的議員因此認為，只有高市能奪回保守票源重振自民黨。

ＪＮＮ八日公布下任首相人選民調顯示，高市早苗及小泉進次郎支持率都是百分之十九點三，並列第一，第三名是石破茂。多數受訪者認為石破不必辭職，自民黨支持者更有百分之七十三認為石破沒有必要辭。

NHK 日本 自民黨 林芳正 石破茂 茂木敏充 岸田文雄 高市早苗 小泉進次郎

延伸閱讀

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

陸學者：石破茂緩和中日關係 強硬派上台恐再陷緊張

石破茂請辭 日圓走貶、日股收紅

日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

相關新聞

尼泊爾青年抗議社群媒體禁令 警方驅離釀19死、100多人傷

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊8日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件，死亡人數從4人增加至5人。警方表示，兩名槍手朝公車站正在等公車的人群...

北京施壓？太平洋島國論壇會議開幕 未邀請中美台

通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國家、對話伙伴國共同出席，但今年的東道主——中國的緊密盟友所羅門群島，阻止了大多數觀察員國家、對話伙伴國出席，其中也包括中國、台灣和美國。

信任投票難過關 法總理貝胡將下台

法國總理貝胡八日預料輸掉國會下議院「國民議會」的信任投票，勢必讓法國進一步陷入政治不確定。貝胡已是法國一年來第三名總理，...

尼泊爾青年示威高喊解禁社群媒體 警驅離釀19死

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊八日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催...

耶路撒冷公車站爆槍響6死8傷 槍手遭擊斃

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部八日爆發槍擊事件，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，朝公車站一輛進站公車和等車人群開火，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。