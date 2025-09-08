班克西新作劍指英國打壓抗議行徑 遭黑布遮擋

快訊

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西今天以倫敦皇家司法院外的新作品，劍指英國打壓抗議者的行為，為當前席捲英國的言論自由紛爭增添柴火，但實體作品已被人拿黑布及柵欄遮住。

法新社報導，班克西（Banksy）在其社群媒體Instagram頁面發布新作照片，畫面中，一名法官高舉木槌，作勢敲擊地上一名手持染血標語牌的抗議者。

但位於皇家司法院（Royal Courts of Justice）外的實體作品，已被人拿黑色塑膠布和兩道金屬柵欄遮住。

班克西新作出現前，當局在倫敦6日一場示威活動中逮捕890人。

那場活動旨在聲援被禁的倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）。籌辦活動的維權組織「捍衛我們的陪審團」（Defend our Juries）透過發言人表示，班克西的作品「強而有力地描繪出被（政府禁令）釋放出來的野蠻行為」。

發言人並稱，自這項「反烏托邦禁令」生效以來，已有超過1600人因舉著「我反對種族滅絕、我支持巴勒斯坦行動」的標語牌，而被依恐怖主義法（Terrorism Act）逮捕。

言論自由近來成為英國熱門話題，不同政治立場人士紛紛批評相關法律過於嚴苛。

英國 司法院 發言人

