尼泊爾青年抗議社群媒體禁令 警方驅離釀19死、100多人傷

尼泊爾首都加德滿都街頭和國會大樓周邊8日爆發群眾示威，抗議者要求政府解除社群媒體禁令並正視貪腐問題，警方動用橡膠子彈、催淚瓦斯與高壓水砲驅散群眾。當地警方和官員說，目前衝突已造成至少19人死亡，100多人受傷。

尼國政府上周決定封鎖臉書等多個社群平台，引發年輕人強烈不滿。尼泊爾3000萬人口約有9成使用網路。該國官員解釋，封鎖是因為平台未依規註冊，且政府打擊濫用行為，包括利用假帳號散播仇恨言論、假新聞及詐騙。

數以千計年輕人走上加德滿都街頭，揮舞國旗，高舉「打擊貪腐而非封鎖社群平台」、「解禁社群媒體」、「青年反貪腐」等標語。抗議籌畫者說，這是Z世代的示威，反映年輕世代對政府普遍的不滿與對政策的憤怒。一名抗議者說，這是尼泊爾新世代的抗爭。

尼國國營電視台報導，警方為阻止抗議群眾闖進國會，發射催淚瓦斯與橡膠子彈。一名抗議者告訴印度ANI新聞社，警方無差別開槍，子彈從他身旁擦過，身後的朋友手部中彈。

一名地方官員說，部分抗議者突破路障闖入國會園區，焚燒救護車，並向鎮暴警察投擲物品，還用機車將傷者送往醫院。

美聯社8日報導，當地氣氛依舊緊張，政府已宣布當晚國會周邊、政府秘書處、總統府和加德滿都幾個重要區域實施宵禁。