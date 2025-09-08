遏制北韓威脅 日韓防長承諾與美國密切合作

快訊

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

南韓國防部今天表示，南韓國防部長與日本防衛大臣同意與美國保持密切合作，以因應北韓的核武威脅及平壤與莫斯科日益加深的軍事合作關係。

南韓國防部在聲明中指出，南韓國防部長安圭伯與日本防衛大臣中谷元同意舉行更多防務會談，並重申致力實現朝鮮半島完全無核化的承諾。

聲明同時提到，兩國還將在人工智慧、無人防衛系統、航太等尖端軍事技術領域加強合作。

這是自2015年以來日本防衛大臣首次正式訪問首爾，此行正值區域地緣政治緊張加劇之際，並緊接著北韓領導人金正恩出席中國展示軍力的「九三閱兵」之後。

中谷元在為期兩天的訪問行程中，還將參訪國立首爾顯忠院以及南韓海軍第二艦隊。

南韓軍方表示，韓、美、日三國將自9月15日起舉行年度防衛演習，以提升空中、海上與網路作戰能力，應對北韓的核武與飛彈威脅。

這項演習緊接著上個月韓美兩軍舉行的大規模兵力動員演訓之後進行，該演訓旨在檢驗防衛應變能力，而北韓則批評此舉是美韓同盟「敵意」的證明。

南韓總統李在明自6月上任以來，一直致力於改善與北韓的關係，但他的善意迄今未獲回應。

上月，李在明曾在東京會晤日本首相石破茂，雙方同意加強安全與經濟合作。不過，石破茂已於昨天宣布辭職，為全球第四大經濟體日本帶來一段可能漫長的政策不確定期。

