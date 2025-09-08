土耳其警局遭槍擊警員2死2傷 嫌犯年僅16歲
土耳其官員表示，土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯。
法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（AliYerlikaya）指出，這起針對警察局的攻擊「令人髮指」。
耶里卡亞在社群媒體X發文寫道，這起槍擊事件的嫌犯已遭到逮捕，當局已展開調查，嫌犯年齡16歲，名叫E.B.。
土耳其媒體公布的手機拍攝畫面顯示，嫌犯手持步槍，穿著黑色頭套、黑色上衣與淺色長褲。目前不清楚嫌犯為何攻擊警察局。
土耳其伊茲米爾省（Izmir Province）省長埃爾班（Suleyman Elban）在案發現場告訴媒體，這名嫌犯就住在警察局所在街道。
埃爾班還提及，嫌犯過去無任何犯罪紀錄，也未曾遭到逮捕。
