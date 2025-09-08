土耳其警局遭槍擊警員2死2傷 嫌犯年僅16歲

通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國家、對話伙伴國共同出席，但今年的東道主——中國的緊密盟友所羅門群島，阻止了大多數觀察員國家、對話伙伴國出席，其中也包括中國、台灣和美國。

2025-09-08 20:03