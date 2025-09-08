快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

土耳其警局遭槍擊警員2死2傷 嫌犯年僅16歲

中央社／ 伊斯坦堡8日綜合外電報導
土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯。 法新社
土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯。 法新社

土耳其官員表示，土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯。

法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（AliYerlikaya）指出，這起針對警察局的攻擊「令人髮指」。

耶里卡亞在社群媒體X發文寫道，這起槍擊事件的嫌犯已遭到逮捕，當局已展開調查，嫌犯年齡16歲，名叫E.B.。

土耳其媒體公布的手機拍攝畫面顯示，嫌犯手持步槍，穿著黑色頭套、黑色上衣與淺色長褲。目前不清楚嫌犯為何攻擊警察局。

土耳其伊茲米爾省（Izmir Province）省長埃爾班（Suleyman Elban）在案發現場告訴媒體，這名嫌犯就住在警察局所在街道。

埃爾班還提及，嫌犯過去無任何犯罪紀錄，也未曾遭到逮捕。

黑色 警察 土耳其

延伸閱讀

TPBL／歐洲盃冠軍戰將加盟 戰神新外援有NBA資歷

婚禮後親屬鳴槍慶祝 土耳其新郎慘被擊中「喜事變喪事」…送醫不治

歐錦賽／森根關鍵演出雙十寫紀錄 土耳其逆轉瑞典睽違16年再闖8強

為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

相關新聞

耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件，死亡人數從4人增加至5人。警方表示，兩名槍手朝公車站正在等公車的人群...

北京施壓？太平洋島國論壇會議開幕 未邀請中美台

通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國家、對話伙伴國共同出席，但今年的東道主——中國的緊密盟友所羅門群島，阻止了大多數觀察員國家、對話伙伴國出席，其中也包括中國、台灣和美國。

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

日本共同社報導，美國總統川普7日得知日本首相石破茂宣布請辭，表示「驚訝」。

土耳其警局遭槍擊警員2死2傷 嫌犯年僅16歲

土耳其官員表示，土耳其伊茲米爾市（Izmir）附近一座警察局今天遭到槍擊，導致警員2死2傷，已逮捕一名年僅16歲嫌犯

尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷

尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。國營電視台報導，警方發射催...

法院宣判前一天 泰國前總理塔信突離境後返國

彭博和路透8日報導，泰國前總理塔信當天已返回泰國，當地媒體稱他當天下午被看見現身曼谷廊曼國際機場。線上航班追蹤資料也顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。