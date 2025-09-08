反政府示威延燒 印尼官員：政府內閣改組任命新財長

快訊

中央社／ 雅加達8日綜合外電報導

印尼反政府示威延燒，國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）表示，當局在今天內閣改組中撤換財政部長穆里亞尼，並任命波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）擔任新財長。

路透社報導，穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）是印尼歷來服務時間最久的財政部長之一，她在3位總統任內服務過。穆里亞尼因改革稅制和率印尼度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及金融風暴等危機，受到外界讚賞。

她在第1次和第2次擔任印尼財長的空檔期間，曾任世界銀行（World Bank）執行董事。

雅加達綜合股價指數今天收低，回吐早盤漲幅。當局撤換財長的消息傳出後，印尼盾走勢大致維持不變，今天稍早兌美元還一度升值0.7%。

印尼近幾週因經濟狀況和國會議員豐厚薪資與津貼引發民眾不滿，掀起反政府示威，且群眾怒火持續蔓延。穆里亞尼位於首都雅加達鄰近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅，在8月底示威中遭遇兩批人士洗劫。

穆里亞尼被撤換後，總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）隨即任命經濟學者波巴亞接任財長。他在總統面前宣誓就職。

波巴亞自2020年以來擔任印尼存款保險公司（Indonesia Deposit Insurance Corporation，IDIC）董事長，過去曾於多個政府部門擔任要職，包括海事暨投資事務協調部副部長職務。

