北京施壓？太平洋島國論壇會議開幕 未邀請中美台




德國之聲／ 德國之聲
圖為2018年太平洋島國論壇會場擺放各國國旗。美聯社
通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國家、對話伙伴國共同出席，但今年的東道主——中國的緊密盟友所羅門群島，阻止了大多數觀察員國家、對話伙伴國出席，其中也包括中國、台灣和美國。

這引發猜測，所羅門群島可能受到北京的壓力，意在阻止台灣出席論壇會議。

此舉引發同為太平洋島國的馬紹爾群島、帕勞和圖瓦盧的譴責。這三國是台灣的邦交國。

分析人士指出，這可能會進一步分裂此次論壇會議，從而削弱地區合作，包括氣候保護、健康醫療、安全和打擊跨國犯罪。

「外人告訴我們，誰可以做我們的客人」

上月，紐西蘭外交部長彼特斯（Winston Peters）向法新社表示，「顯然」有外部勢力在干擾論壇此次峰會。

他說：「現在外人在告訴我們，誰可以做我們的客人。這不是太平洋國家的處事方式。」

中共從未統治台灣，但北京堅稱台灣是其領土的一部分，並威脅對其使用武力。北京反對任何對這個民主島嶼的正式外交認可。

北京和台灣在南太平洋長期爭奪影響力。北京耗資數億美元在這個面積廣闊的地區修建體育場館、總統府、醫院、道路。

洛伊研究所太平洋島國項目的負責人索拉（Mihai Sora）向法新社表示，中國已經成為「房間裡的大象」：「中國正在實際上重塑太平洋島國論壇領導人會議，而該國並非該論壇的一名正式成員。」

北京與所羅門群島的秘密安全協議

北京視所羅門群島為南太平洋最緊密的伙伴。兩國2022年簽署一項秘密安全協議，北京向所羅門群島捐贈了警車和警用設備。

中國駐所羅門群島大使蔡蔚鳴甚至表示，中國在安全協議下向所羅門群島派駐的警察聯繫小組，或可協助太平洋島國論壇峰會的安全。

紐西蘭官員則向法新社表示，擔心北京的影響力導致該論壇「分崩離析」。

紐西蘭外長彼特斯、澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）等官員曾警告，阻止該論壇的對話伙伴國出席，可能會影響太平洋島國獲得的資助。

太平洋島國論壇的18個正式成員中，有三個是台灣邦交國，有三個與美國簽訂了防禦協議，有幾個是法屬領土，13個成員國與中國有外交關係。

該論壇最大的成員國澳大利亞是地區最大出資國。自北京與所羅門群島2022年達成安全合作協議後，坎培拉加大努力，遏制中國在該地區擴大其安全影響力。

澳總理將與瓦努阿圖簽署5億澳元協議

澳大利亞總理阿爾巴尼斯預計周三抵達所羅門群島。此前他將訪問瓦努阿圖，預計簽署一項標誌性的價值5億澳元的協議，以加強經濟和安全關係。

紐西蘭總理拉克森表示，該國曾強烈支持應讓出資的伙伴國出席此次會議，討論發展機遇。不過他補充說，論壇還是團結的。

本次為期一周的太平洋島國論壇會議，預計將簽署「和平海洋」宣言，旨在地緣政治緊張的背景下，推動地區和平與安全。

與會者預計還將對澳大利亞主持COP31聯合國氣候峰會予以支持。坎培拉已承諾與其島國鄰邦緊密合作，提高外界對於島國所面臨海平面上升、風暴加劇挑戰的關注度。

（法新社、路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

