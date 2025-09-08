耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件，死亡人數從4人增加至5人。警方表示，兩名槍手朝公車站正在等公車的人群開火，現場一名安全官員和一個民眾開槍還擊，擊斃槍手。

紅大衛盾會指出，死者包括1名50幾歲男子、3名30幾歲男子，以及送醫不治的1名50幾歲女子。

CNN指出，總理內唐亞胡和國家安全部長班吉維爾已抵達現場視察。

內唐亞胡表示，加薩、約旦河西岸和耶路撒冷的「反恐戰爭」仍在持續。他說：「我們正與恐怖主義作戰。戰爭在耶路撒冷持續進行。我們今年在猶太地區（Judea）和撒馬利亞（Samaria，約旦河西岸）阻止了數百起襲擊，但不幸的是，今天沒有成功。」

CNN說，猶太地區和撒馬利亞是以色列對於他們占領的約旦河西岸的稱呼。

以色列檢方指出，內唐亞胡原定8日出庭接受貪腐案審判，但耶路撒冷槍擊發生後，審判應內唐亞胡的要求取消。

此外，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯並未宣稱犯下這次耶路撒冷槍擊事件，但發表聲明表示歡迎此次襲擊。