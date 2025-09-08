快訊

耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列總理內唐亞胡（中）8日抵達耶路撒冷槍擊案現場視察。美聯社
美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件，死亡人數從4人增加至5人。警方表示，兩名槍手朝公車站正在等公車的人群開火，現場一名安全官員和一個民眾開槍還擊，擊斃槍手。

紅大衛盾會指出，死者包括1名50幾歲男子、3名30幾歲男子，以及送醫不治的1名50幾歲女子。

CNN指出，總理內唐亞胡和國家安全部長班吉維爾已抵達現場視察。

內唐亞胡表示，加薩、約旦河西岸和耶路撒冷的「反恐戰爭」仍在持續。他說：「我們正與恐怖主義作戰。戰爭在耶路撒冷持續進行。我們今年在猶太地區（Judea）和撒馬利亞（Samaria，約旦河西岸）阻止了數百起襲擊，但不幸的是，今天沒有成功。」

CNN說，猶太地區和撒馬利亞是以色列對於他們占領的約旦河西岸的稱呼。

以色列檢方指出，內唐亞胡原定8日出庭接受貪腐案審判，但耶路撒冷槍擊發生後，審判應內唐亞胡的要求取消。

此外，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯並未宣稱犯下這次耶路撒冷槍擊事件，但發表聲明表示歡迎此次襲擊。

約旦 以色列 耶路撒冷 內唐亞胡

相關新聞

耶路撒冷槍擊案死者增至5人 內唐亞胡抵現場視察

美國CNN報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件,死亡人數從4人增加至5人。警方表示,兩名槍手朝公車站正在等公車的人群...

日相石破茂請辭…川普驚訝:他是好人,我們處得很好

日本共同社報導,美國總統川普7日得知日本首相石破茂宣布請辭,表示「驚訝」。

法院宣判前一天 泰國前總理塔信突離境後返國

彭博和路透8日報導,泰國前總理塔信當天已返回泰國,當地媒體稱他當天下午被看見現身曼谷廊曼國際機場。線上航班追蹤資料也顯示...

安倍昭惠:不知世界如何發展 日台應攜手朝和平前進

前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天說,在中共九三閱兵可看到中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭站在一起,讓人感到有點恐怖...

耶路撒冷爆槍擊事件釀4死15傷 警方稱已制伏2槍手

美聯社報導,以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件。以色列媒體指出,兩名槍手在當地一個繁忙十字路口,登上一輛公車開火。以色列...

遭北京制裁 中裔日籍參議員石平:光榮如獲頒勳章

中國外交部今天宣布,對日本參議員石平採取反制措施。石平隨後在社群媒體X發文,表示這「反而是光榮,就像是被中國政府頒發了勳...

