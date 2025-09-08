日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好
日本共同社報導，美國總統川普7日得知日本首相石破茂宣布請辭，表示「驚訝」。
川普7日看完美網公開賽男子單打決賽，啟程返回華府時告訴記者：「我對此感到驚訝。因為我認識他，我喜歡他，而他現在請辭了。我覺得他是個很好的人，我們相處得很好。」
記者問川普秋季是否計畫訪問日本和南韓，川普說，「我們拭目以待」。南韓11月將舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
同時，美國國務院發言人告訴共同社，無論石破如何決定，「我們都期待繼續和日本政府合作」。
石破在日本時間7日傍晚6時召開記者會，宣布辭去日本首相和自民黨總裁。
共同社說，川普前往紐約觀看美網公開賽的數小時前說，他不知道石破有意請辭。這顯示川普在美東時間7日上午仍未被通知石破在幾小時前請辭的消息。川普被問及關於石破的消息時，他在白宮告訴記者，「我對此一無所知」。
