法院宣判前一天 泰國前總理塔信突離境後返國

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
據信載有泰國前總理塔信的車隊，8日駛離曼谷廊曼國際機場的私人飛機航廈。路透
據信載有泰國前總理塔信的車隊，8日駛離曼谷廊曼國際機場的私人飛機航廈。路透

彭博和路透8日報導，泰國前總理塔信當天已返回泰國，當地媒體稱他當天下午被看見現身曼谷廊曼國際機場。線上航班追蹤資料也顯示，塔信使用的私人飛機當天已返泰。

泰國最高法院預定9日對塔信一宗保外就醫案宣判。先前有分析認為，該判決可能使塔信再次入獄。塔信前年結束15年流亡回國，因3起涉及貪汙和濫權的案件開始服刑8年，但隨後以健康為由送醫，後來又獲泰王赦免，這一連串事件促使司法部門開始調查他是否享有特殊待遇。

塔信的女兒貝東塔因處理泰柬邊境衝突的作法被認為違反倫理，8月底已遭憲法法院解職。泰國國會5日選出泰自豪黨黨魁阿努廷擔任新總理後，塔信成立的為泰黨所組政府畫下句點。塔信5日一早在社群媒體說，他4日晚間已離境前往阿拉伯聯合大公國杜拜。

曾有猜測認為塔信上周離境是要流亡，但塔信先前就矢言9日將親自聽判。另據泰國曼谷郵報8日報導，現為為泰黨領袖的貝東塔稍早已說，塔信當天絕對會返國。

塔信 泰國 曼谷

