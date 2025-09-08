跨大西洋緊張趨緩 歐盟稱與川普關係「展開新頁」

快訊

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導

隨著歐洲聯盟與美國承諾針對烏克蘭的未來進行合作，並就國防支出和貿易達成協議，歐盟理事會主席表示，歐盟與美國總統川普的關係「展開新頁」。跨大西洋緊張關係趨和緩。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，川普重返執政時曾宣稱，歐洲聯盟（EU）成立的目的就是要搞垮美國，並痛批歐洲在美國的國防支持及對烏克蘭的援助上占便宜。但近週來，他不但稱許歐洲領袖，同時也讚揚與歐盟之間的關係。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）指出：「過去9個月，我們設法穩住大西洋兩岸的關係。」

柯斯塔告訴金融時報：「倘若你還記得他最初發表關於歐盟的言論，那彷彿已經是10年前的事了。」

「但我認為我們現在已經展開新頁，必須以這個新穩定狀態為基礎，繼續發展與美國的關係。」

儘管近期已達成貿易協議，歐美關係朝向正向發展，但其他歐盟官員仍警告，大西洋兩岸關係在關鍵領域方面仍緊張，許多人依然對川普難以捉摸的政策變化心存警戒。

除了川普曾揚言對鎖定美國大型科技公司祭出「不公平」監管政策的國家祭出關稅外，歐盟與美國的貿易協議中，特別是涉及歐洲汽車產業的核心部分，細節仍不明朗。

一名歐盟高層官員告訴金融時報，布魯塞爾與華府就國防、貿易與烏克蘭等議題達成的協議應該被視為「替歐盟爭取到一些時間」，而非弭平了雙方的歧見。

柯斯塔表示：「（貿易）協議的附加價值在於提供可預測性。對歐盟與美國而言，保住這個重大成果，而不要重返不確定性，破壞投資人的信任，對歐盟和美國而言攸關重大。」

他指出：「過去幾個月，歐美互動非常、非常頻繁。我們經歷了非常重大的時刻，曾經充滿了不確定性。」

「但現在我們已找到新的共同基礎，我們必須以此為基礎，展望未來。」

歐盟 美國 關係

